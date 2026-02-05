助力國家推動主權AI發展 台灣大哥大參與建置關鍵運算基礎設施
(記者謝政儒綜合報導)為迎向 AI 時代、加速智慧國家發展，行政院積極推動「AI 新十大建設」方案。在國家科學及技術委員會主導下，位於臺南南部科學園區的「國網雲端算力中心」已正式啟用，象徵台灣在算力佈局與AI前瞻發展邁入全新里程。台灣大哥大繼2018年協助國研院國網中心建置「台灣杉二號」機房並負責其資安維運後，再次憑藉深厚的電信基礎與大型Data Center維運經驗，協助國網中心共同建置新世代AI運算中心的網路、資安及機電整合工程，為國家級運算中心打造穩固的基礎設施，確保算力能夠安全、高速地運作，助力台灣推動主權AI發展。
台灣大哥大企業服務商務長朱曉幸表示，參與國家級建設充分顯示台灣大哥大的基礎設施佈建能力，積極響應政府打造「AI智慧島」的決心。國家級AI算力中心對於資料傳輸的低延遲、高頻寬，以及資安防護的等級有著極為嚴苛的要求，遠超一般企業機房。台灣大哥大以電信本業的強大技術為後盾，成功建構高規格的運算環境，確保國家級的龐大數據傳輸能在順暢運行，為台灣的AI算力提供最強韌的基石，助力國家打造主權AI關鍵的一步。
朱曉幸進一步強調，參與國網雲端算力中心建置不僅是技術實力的展現，更是對國家產業發展的承諾。透過協助政府建構強大的AI基礎設施，台灣大哥大也將這些經由國家級驗證的技術經驗，轉化為服務企業客戶的養分。展望未來，台灣大哥大將持續響應政府「AI智慧島」政策，從基礎建設(Infrastructure)到應用服務(Application)，全面賦能台灣產業。
政府積極推動「AI新十大建設」，將AI算力、資安防護等領域列為國家科技政策核心，目標是整合產官學研資源，讓台灣從「製造網絡」升級為「智慧國家」。國網雲端算力中心兼具大型 AI／HPC 算力基地與國際電信節點功能，是台灣推動「AI 新十大建設」與「大南方新矽谷」科技戰略的重要支點，象徵臺灣在全球數位競爭中持續強化科技自主與算力韌性，正式啟動主權AI新篇章。
