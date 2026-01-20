助力婦科治療 童醫成立達文西單孔SP手術觀摩中心

▲現場大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】童綜合醫院今日(1/20)舉辦「婦科達文西單孔SP手術觀摩中心揭牌典禮」，不僅童綜合醫院醫療團隊到場見證外，現場患者現身進行疾病與接受單孔SP治療的分享，希望讓更多擁有同樣困擾的女性朋友都能獲得最好的治療成果。院方表示因為不斷學習交流各項尖端醫療技術，在持續創新下提供患者最優質的醫療服務，婦產部主任劉錦成成為婦產科Xi指導老師後，也於2025年12月也取得「婦產科達文西單孔SP手術觀摩中心」指導老師，成為全國首位擁有雙重指導資格的婦產科醫師，截至一月份進行的達文西單孔手術個案數，童醫院的婦產科手術量已達142例，婦產科單孔SP 總手術執行數量居2025年全國首位且己成功執行各項不同婦科術式。

▲揭牌儀式。（記者廖美雅拍攝）

婦產部主任劉錦成指出，達文西單孔(SP)機械手臂進行婦科手術只需經過單一小切口，就能實現複雜手術的微創操作，大大提升了患者的恢復速度和美容效果及減少出血量。SP系統因為其可彎曲、多關節的手術器械，以及3D高清攝影鏡頭，實現了更靈活的操作和更清晰的視野，從而使得手術更加精確，減少組織損傷的發生，出血量明顯變少，進而提升患者恢復速度並減少併發症風險。

童綜合醫院董事長暨總院長童敏哲強調，目前醫院由泌尿外科歐宴泉院長、耳鼻喉科部蔡青劭副院長及婦產部劉錦成主任，三人先後獲得達文西Xi 及SP機械手臂手術觀摩中心指導老師資格，不僅代表了國際級認證肯定三位醫師在各自領域的精湛技術與豐富經驗，也顯現童醫院不受地域限制，亦成為全台重要的達文西手術培訓醫院。