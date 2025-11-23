【助力就業‧溫暖福利】原民會114年公益彩券回饋金補助計畫成果展登場

原住民族委員會於22日在臺中市草悟道盛大舉辦「助力就業‧溫暖福利」114年公益彩券回饋金補助計畫成果展。活動結合成果特展、市集、手作體驗、樂舞展演與抽獎活動，展現原民會運用公益彩券回饋金推動原住民族就業與福利服務的豐碩成果。 活動開始由原民會與多位貴賓共同啟動，象徵著政府與民間攜手合作推動部落發展的決心，現場民眾也一起見證原民會將服務網絡深入偏鄉、擴及各地的努力與成果。

原民會表示，原民會114年獲財政部分配公益彩券回饋金3億8,083萬元，核定補助92件計畫，其中包括59件就業促進與33件福利服務方案。為因應文化特性，發展出山林嚮導、作物推廣、文物保存、樂舞培力、部落觀光與無人機培訓等多樣貌就業型態；同時也推動假牙補助、身障資材、法律服務與文化照顧等服務。今年更在花東設置9站部落遊戲屋，讓族語故事、古謠學唱與傳統童玩陪伴孩子成長，展現部落自立的成果。今年已促進2,181位族人投入就業市場，並累計提供39萬3,569人次的福利照護，顯現政策落實的深厚成果。

廣告 廣告

原民會指出，公益彩券回饋金不僅是經濟支援，也是族人邁向更好生活的重要力量。透過資源挹注，族人能在部落發展專長、穩定謀生；而在社福面向，設立關懷據點、推動遠距教育與老幼照護，讓各年齡層族人都能獲得支持。原民會期盼透過此次成果展，讓社會各界了解公益彩券回饋金的實際效益，並將持續運用這份資源在最需要的地方，創造更多就業機會與福利措施，為原住民族打造更幸福的生活。