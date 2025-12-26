助力永續城市 中山大學高志明摘「傑出特約研究員獎」桂冠

▲國立中山大學環境工程研究所講座教授高志明（前排左3）長年深耕土壤及地下水環境工程研究，摘「傑出特約研究員獎」桂冠。

【記者 王雯玲／高雄 報導】長年深耕土壤及地下水環境工程研究，致力以科學方法回應真實污染問題，國立中山大學環境工程研究所講座教授高志明，屢次在污染整治技術上創新突破，榮獲國科會114年度傑出特約研究員獎。其研究成果不僅推進環境工程學術發展，也實際應用於多處污染場址，為地下水污染整治提供更具效率與永續性的解方。

高志明主持的兩項國科會特約研究計畫，聚焦於高風險、長期性的地下水污染問題。高志明指出，其中一項研究針對工業常見污染物三氯乙烯，探討如何提升其在厭氧還原脫氯過程中的整治效率。由於含氯有機溶劑一旦進入土壤與地下水，往往具有高度穩定性與健康風險，傳統整治方式成本高、期程長，且在生物還原過程中，常因地下水中硫酸鹽還原菌與甲烷菌與脫氯菌競爭氫氣與基質，導致整治效率下降，甚至造成毒性更高的副產物氯乙烯累積。

廣告 廣告

為解決此一關鍵瓶頸，高志明團隊開發可抑制競爭菌生長的藥劑，並透過精準控制微生物菌相與比例，營造有利於脫氯菌作用的環境，降低污染物與其副產物的危害風險。相關研究不僅完成菌相分析與整治系統優化設計，也已實際應用於多個國內外污染場址，包括台塑、中油、中石化與台氯等企業的地下水污染整治工作，展現綠色整治技術從實驗室走向現場的可行性。

另一項研究則聚焦於氟化物污染地下水的長期整治需求。高志明說明，由於氟化物污染多呈現濃度低、分布廣的特性，傳統抽水處理方式不僅成本高，也難以長期維持。該計畫著重可在現地運作的綠色化學與生物吸附整治技術，包括鎂基改質吸附劑與沸石咪唑酸酯骨架（ZIF-8）的開發，提升材料應用的永續性，同時自污染場址中篩選具吸附氟化物能力的菌株，透過膠體固定化技術提升穩定性與環境耐受性，讓菌株可長時間運作，不易流失。這項整治模式可在被動、低能耗條件下進行，無需抽取地下水，並可透過再生程序循環使用，達到長效整治與風險控管的雙重目標。

在學術服務與國際影響力方面，高志明亦獲選為多個國際與國內專業學會會士，包括歐洲科學及藝術學院（EASA）、美國科學促進學會（AAAS）、國際水協會（IWA）、美國土木工程學會（ASCE）、美國水環境學會（WEF）與中華民國環境工程學會（CIENV）等，並獲得ASCE傑出會員。同時擔任多本國際期刊編輯，如《美國土木工程學會環境工程期刊》、《美國土木工程學會有害廢棄物管理期刊》及《美國水環境學會水環境研究》期刊等，並屢獲國內外重要獎項肯定，包括教育部學術獎、美國環境工程學院環境工程與科學技術卓越獎、WEF拉夫・傅爾曼獎章、ASCE環境技術先進獎章、ASCE技術先進獎章、有庠科技講座、東元獎、侯金堆傑出榮譽獎以及近年多項國際競賽與學術獎項。

高志明的研究成果長期與實務與產業需求緊密結合，近5年已取得18項專利，多項技術在政府機關與業界支持下完成實場驗證，兼顧經濟效益與環境效益，實質協助解決污染問題，也為綠色科技與永續城市發展奠定基礎。中山大學表示，高志明的研究歷程，展現了環境工程研究如何在穩定的學術環境與跨領域支持下，回應社會與產業面臨的實際挑戰，也凸顯大學在培育研究人才與推動永續科技發展中的關鍵角色。

國科會「傑出特約研究員」獎旨在表揚對台灣學術與產業發展具有卓越貢獻的學者，獲獎門檻極高，申請者須曾兩度榮獲「傑出研究獎」，並在第二次獲獎後滿2年以上，且須累計執行特約研究計畫、傑出學者研究計畫或國科會指定之重大專案計畫達6年以上，方符合資格。（圖／記者王雯玲翻攝）