助力消費者辨識！智慧局統整98件綠色標章 供各界查閱檢索

經濟部智慧局今表示，完成「淨零排放有關證明標章資訊專區」。吳馥馨攝



經濟部智慧局今（17）日表示，完成「淨零排放有關證明標章資訊專區」的全面更新，彙整98件綠色證明標章，涵蓋環保、減碳及節能3大領域，提供證細標章資訊及註冊資料連結，幫助消費者快速掌握商標內涵，供消費者在選購商品及服務時參考。

智慧局長廖承威表示，商標或證明標章為屬地保護，本次收錄的綠色標章除了國內標章，也收錄已在台灣註冊的國外標章共14件。

另外，也收錄政府機關綠色證明標章共50件，其中經濟部15件最多、包括節能、節水等領域；內政部10件次之，包括綠建材、智慧建築標章；環境部9件，如環保標章；農業部5件，如有機食品、產銷履歷等。

廣告 廣告

台中市環保局也有1件，是綠色包裝認證標章，其禮盒包裝材質為再生材質，也沒有過度包裝，是所有地方政府唯一有發行綠色標章者。

廖承威表示，智慧局只是將已在國內註冊的綠色商標進行彙整，但商標管理還是回歸原標章權利人。

智慧局說明，本次專區更新仍維持原本的超連結設計，使用者可點選「標章名稱」前往權利人之官方介紹網頁，深入了解標章認證內容；點選「註冊號」則可直接開啟該標章於商標檢索系統的詳細資料，完整掌握申請與使用規範。

智慧局指出，淨零排放已成全球趨勢，超過130國制定2050淨零目標，國內也陸續推動《氣候變遷因應法》、產業綠色轉型措施及ESG評鑑制度。綠色證明標章為企業展現環境承諾的重要工具，也有助於提升市場信任與國際競爭力。智慧局期望本次資訊專區更新，能成為產業制定永續策略的重要輔助。

智慧局表示，本次更新，除將標章依性質分為「環保」、「減碳」、「節能」三類外，也同步新增多元主題分類。例如，「政府機關」類別共收錄40件由各政府機關作為權利人的證明標章，也彙整了不同「產業領域別」的分類檔案，內容涵蓋綠能、運輸、廢棄物減量與再生、建築與建材、農業與有機等不同產業領域，提供更精準的查詢視角。

更多太報報導

普發現金1萬元 只剩不到300萬人未領

力抗中國啤酒低價傾銷！立委提案進口麥芽啤酒花零關稅 財政部表態支持

【一文看懂】基隆河污染18萬戶自來水的教訓 水源保護區違法問題有多嚴峻？