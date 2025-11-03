助力防災！台南市永恒獅子會捐贈宣導教具

台南市永恒獅子會為提升宣導效果，特別捐贈一批宣導教具予南市消防局。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

為提升市民防災意識，台南市永恒獅子會三日特別捐贈一批宣導教具予南市消防局，期望透過具體行動支持消防宣導工作，讓防火、防災觀念更加深入人心。

消防局長李明峯表示，義消婦女中隊一直以來皆積極投入各項防火宣導工作，深入社區、校園與機關團體以親切生動的方式推廣防災知識，此次獲贈宣導教具也將成為宣導任務的重要利器，讓宣導活動更具互動性與教育效果。

李明峯也特別感謝台南市永恒獅子會的熱心捐助，南市警義消人員也將恪守職責、持續守護市民的生命與財產安全。

台南市永恒獅子會表示，消防宣導是推動公共安全的重要一環，希望透過多樣化的教具與互動方式，能幫助消防局在未來的防火宣導上，讓民眾更容易理解火災預防、自救與避難的正確觀念，減少災害造成的損失。希望這批教具能夠助力南市義消婦女中隊推動各項宣導工作。