助化解不動產糾紛 施美雪獲新北績優地政士表揚

〔記者賴筱桐／新北報導〕詐騙集團猖獗，地政人員扮演阻詐的重要角色。擔任地政士執業逾26年的施美雪，長年以專業知識及熱忱態度投入地政服務，針對產權複雜案件，居中化解糾紛，也協助民眾了解不動產交易風險，預防詐騙陷阱，獲得今年新北市績優地政士表揚。

板橋地政事務所表示，施美雪平日熱心助人，積極參與並推動地政士公會各項事務，對地政領域貢獻良多，她身為公部門與民眾之間的重要橋梁，在處理複雜的產權案件時，堅守專業中立立場，積極化解民間糾紛，發揮協調與保障權益的雙重角色，協助民眾了解不動產交易風險，避免落入詐騙陷阱。

廣告 廣告

此外，施美雪對於新北地政推動的便民創新措施，包括「地籍異動即時通」、「住址隱匿」、「跨縣市收辦代收案件」等服務，均主動協助宣導與說明，成為市政推動的幫手。

榮獲績優地政志工的林翠釵，2020年12月加入新莊地政事務所志工團隊，深知地政法令繁複，許多人初次踏入公務機關時，常因不熟悉流程而感到焦慮或陌生，林翠釵在服務期間，主動察覺到民眾的不安與困惑，第一時間上前關心，扮演民眾與機關間溫暖的橋樑，她以親切的笑容與熟練的指引，協助民眾快速釐清申辦方向，讓洽公者感受到公部門的便民服務。

新莊地政事務所主任林圭宏說，林翠釵在服務過程秉持真誠、敬業的態度，不論面對任何民眾需求，都不遺餘力地提供親切、溫暖的服務，同時積極參與所內舉辦的座談會、專題講座或教育訓練，精進自身法規知識，力求提供民眾最正確的資訊，獲獎實至名歸。

【看原文連結】

更多自由時報報導

季連成回光復災區巧遇傅崐萁夫婦 大方握手：中央地方應該是一體的

中台禪寺驚爆性侵醜聞 寺方回應了

怕淡江大橋主橋塔「溫度裂縫」 400人次4天3夜輪班澆灌混凝土

獨家》玩命創作？台中商辦16樓外牆神秘塗鴉 老司機抬頭看傻

