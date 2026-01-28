助北韓特工境外在美遠距工作 匯回北韓資助核武計畫 新州華人認罪

圖為聯邦調查局2024年12月對14名涉案北韓人發布的通緝海報。(美聯社)

麻州聯邦檢察官辦公室表示，北韓詐騙犯透過美國人「協助」，假冒IT從業人員應徵取得遠距IT職位，竊取美國企業資金以資助其核武計畫，至少已向北韓核武計畫匯入500萬元，美國企業損失至少300萬元。新澤西州華裔男子王振興( Zhenxing “Danny” Wang，音譯）是協助北韓的共犯之一；他在本月對共謀詐騙洗錢等罪名認罪，最高可判刑20年。

新澤西州新聞網站NJ.com報導，早在2021年，北韓詐騙犯就使用竊盜或偽造身分申請美國企業遠距IT職位，成功讓美國雇主以為他們是合法員工。王振興和其他美國同夥，負責處理各公司的筆記型電腦和設備，讓北韓詐騙犯看起來像是在美國工作。

麻州聯邦檢察官稱，去年夏天有九人被起訴，王振興是其中之一；他們被控竊取80多名美國人身分，然後用其名義在100多家公司成功應徵工作，受騙企業包括財星500強企業和一家國防承包商在內。

聯邦檢察官指稱，王振興以及另一新澤西州男子王克佳（Kejia “Tony” Wang，音譯）等「中間人」成立假公司，在看似普通住宅的地方設立「筆記型電腦農場」，存放公司配發的筆記型電腦、螢幕等硬體設備。這些設備會被精心配置遠端存取軟體，讓北韓特工能從國外登入，彷彿坐在美國境內辦公桌前。這些中間人輪流使用設備、排除故障，努力維持合法假象。

王振興和王克佳至少收取了70萬元報酬。

2024年10月，聯邦探員突襲王振興位於新澤西州、紐約州和加州的住所及其他六個地點，沒收70多台筆記型電腦，查獲21個詐欺性網站域名，凍結29個銀行帳戶。

王振興去年9月承認共謀； 1月對共謀郵件詐騙、電匯詐騙和洗錢等罪名認罪。量刑聽證會訂4月14日在波士頓聯邦法院舉行；最高可判處20年徒刑、獄後監管三年及25萬元罰款。

聯邦調查局拉斯維加斯分局代理主管馬塔爾（Rafik Mattar）表示，「這個集團雖已被搗毀，但北韓政府訓練、部署的IT人員數以千計，每天都在對美國企業進行類似詐騙活動。各企業務必對遠距工作者進行全面審查。」

