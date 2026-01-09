助千名緬甸僑生來台就學 倫景雄獲台師大名譽博士

台灣師範大學校長吳正己（左）頒贈學位證書給倫景雄董事長。（台師大提供）

長期協助台灣師範大學僑生先修部設立獎助學金，累計幫助逾千名緬甸僑生安心就學，並在緬甸戰爭動盪期間發起「龍門包機」計畫，協助受困學生來台就學的龍門勵學基金會董事長倫景雄，8日獲台師大頒授名譽社會科學博士學位，表彰其以教育實踐人道關懷的卓越貢獻。

頒授典禮隆重溫馨，學界、產業界與僑務界多位貴賓出席觀禮。台師大校長吳正己親自為倫景雄撥穗並頒發證書，國際與社會科學學院院長賴志樫宣讀表彰辭，細數其在科技產業、公益行動與國際教育上的長期投入。

倫景雄1937年出生於廣東，1956年以僑生身分來台求學，畢業於台大電機系，並創辦香港東星電子有限公司。事業有成後，他持續回饋社會，與家人共同成立龍門勵學基金會，長期投入助學與人道援助。

基金會多年來在台灣、中國大陸及東南亞多國推動獎助學金與教育建設。自107學年度起，倫景雄於台師大僑生先修部設立緬甸學生獎助學金，已協助數千名學生銜接升學。在疫情與戰亂期間，更親自統籌包機，確保學生學習不中斷。

吳正己表示，倫景雄常說「幫助一個學生，就是拯救一個家庭」，其行動為社會注入穩定與希望。台師大指出，盼藉此典範，號召更多資源投入教育與公共事務。

