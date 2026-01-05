助博弈洗錢306億 茗香園老闆求刑9年半

「茗香園冰室」、「東引快刀手」負責人羅以翔、會計黃秀蓉等人涉洗錢306億，羅、黃2人認罪，各被求刑9年6月、6年。（本報資料照片）

擁有名店「茗香園冰室」、「東引快刀手」的餐飲集團負責人羅以翔、會計黃秀蓉等人，經營第三方支付平台「HEROPAY」並成立洗錢水房「豪杰」公司、博弈網站「RICH11」，4年協助日本、大陸、印度3國博弈集團洗錢306億多元，獲利3億1385萬多元，台北地檢署5日依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴羅、黃及「豪杰」員工共35人，其中羅、黃2人認罪，各被求刑9年6月、6年，另4名「豪杰」技術人員被求刑5至6年，並沒收洗錢及不法所得。

案件移審後，北院裁定羅500萬元交保，限制出境出海，黃20萬元交保。

檢方查扣羅男等人現金、存款、虛擬資產、豪車價值共1億3465萬多元，檢方為清查犯罪組織未曝光成員，另分案偵辦。

刑事局調查，41歲羅以翔經營餐飲集團有成，其中北市東區的「茗香園冰室」以正宗港味聞名，頗受饕客青睞，又展店開設知名宵夜品牌「東引快刀手」，由會計39歲黃秀蓉擔任負責人，再「斜槓」開設「HEROPAY」及洗錢水房「豪杰」藏匿於北市內湖區大樓，串接大陸、日本及印度非法第三方支付平台及賭博網站，協助操作人民幣、盧比、日圓之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」業務，從中抽取手續費牟利。

起訴指出，羅以翔自民國109年8月起，出資購得支付平台系統原始碼，招募技術人員負責介接支付平台系統與大陸、日本及印度博弈網站，另以其經營「茗香園冰室」餐廳名義承租辦公室為據點，完成架設HEROPAY洗錢跳板系統之第四方支付及「MATCHPAY」第三方支付之洗錢水房豪杰公司。

豪杰公司另於111年6月增設賭博營運機房部門，以經營百家樂、老虎機、體育賽事賭博網站「RICH11」。豪杰於110年7月至114年9月9日經營「RICH11」賭博網站及為3國博弈網站洗錢總計306億9489萬9325元，羅獲利3億1385萬4889元。