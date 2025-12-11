助台抗中！美眾院通過《國防授權法案》 台美將合推無人機計畫

即時中心／林韋慈報導

美國聯邦眾議院昨（10）日以312票比112票、壓倒性支持通過預算規模逾9,000億美元的2026年度《國防授權法案》（NDAA），法案接下來將送交參議院審議，力拚在年底期限前完成立法。法案內容除延續對烏克蘭的軍事援助、強化歐洲安全，並限制美國對中國的敏感投資外，也正式核撥10億美元支應「台灣安全合作倡議」，要求美國防部研議與台灣建立聯合計畫。







綜合外電報導，NDAA先前已獲參議院表決通過後送入眾院審議，共和黨內完成協調後的最終版本總額達9,006億美元，比五角大廈原始請求高出80億美元。法案全面支持川普政府推動的金穹飛彈防禦系統、F-47戰機、潛艦、戰艦及各式無人系統，並要求盟友承擔更多自我防衛責任。

眾議院議長強生（Mike Johnson）在表決前表示，川普與共和黨國會正「恢復美國實力」，強調美國將與盟友站在一起，確保國力與軍力維持世界領先。在區域安全部分，《路透社》則指出，NDAA在美方憂心中國可能升高對台威脅之際，正式核撥10億美元支應「台灣安全合作倡議」，授權美軍持續協助台灣訓練，並要求五角大廈研議與台灣建立聯合計畫，包括部署無人機與反無人機系統。

美國戰爭部長赫格塞斯（Peter Hegseth）在今年7月簽署的無人機重大改革備忘錄。（圖／摘自美國戰爭部）

法案也要求建立新程序審查美國對中國的投資，規定企業與公民若投資中國敏感技術，必須向美國財政部申報，同時擴大財政部阻止敏感投資的權限。另納入「生物安全法案」，禁止部分中國生技企業取得聯邦資金，並授權美國向菲律賓提供15億美元安全援助。此外，對川普先前提及的削減駐韓美軍計畫也增列嚴格限制。

在強化歐洲安全方面，新版NDAA新增多項反制俄羅斯與強化跨大西洋合作的條款，包括未來兩年每年提供烏克蘭4億美元軍事協助，由美國企業協助補充烏軍武器需求；授權「波羅的海安全倡議」，撥款1.75億美元支援拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞防務；並規定美國不得將駐歐美軍縮減至7萬6000人以下，同時禁止美軍放棄北約最高盟軍司令一職。

相較於白宮日前發布、引發歐洲震動的新《國家安全戰略》，NDAA反而展現更明確的親歐取向，並對川普削弱北約、撤軍或重新調度軍備的權限設下防線。

