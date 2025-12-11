助台抗中！美眾院通過《國防授權法案》 台美將合推無人機計畫
即時中心／林韋慈報導
美國聯邦眾議院昨（10）日以312票比112票、壓倒性支持通過預算規模逾9,000億美元的2026年度《國防授權法案》（NDAA），法案接下來將送交參議院審議，力拚在年底期限前完成立法。法案內容除延續對烏克蘭的軍事援助、強化歐洲安全，並限制美國對中國的敏感投資外，也正式核撥10億美元支應「台灣安全合作倡議」，要求美國防部研議與台灣建立聯合計畫。
綜合外電報導，NDAA先前已獲參議院表決通過後送入眾院審議，共和黨內完成協調後的最終版本總額達9,006億美元，比五角大廈原始請求高出80億美元。法案全面支持川普政府推動的金穹飛彈防禦系統、F-47戰機、潛艦、戰艦及各式無人系統，並要求盟友承擔更多自我防衛責任。
眾議院議長強生（Mike Johnson）在表決前表示，川普與共和黨國會正「恢復美國實力」，強調美國將與盟友站在一起，確保國力與軍力維持世界領先。在區域安全部分，《路透社》則指出，NDAA在美方憂心中國可能升高對台威脅之際，正式核撥10億美元支應「台灣安全合作倡議」，授權美軍持續協助台灣訓練，並要求五角大廈研議與台灣建立聯合計畫，包括部署無人機與反無人機系統。
美國戰爭部長赫格塞斯（Peter Hegseth）在今年7月簽署的無人機重大改革備忘錄。（圖／摘自美國戰爭部）
法案也要求建立新程序審查美國對中國的投資，規定企業與公民若投資中國敏感技術，必須向美國財政部申報，同時擴大財政部阻止敏感投資的權限。另納入「生物安全法案」，禁止部分中國生技企業取得聯邦資金，並授權美國向菲律賓提供15億美元安全援助。此外，對川普先前提及的削減駐韓美軍計畫也增列嚴格限制。
在強化歐洲安全方面，新版NDAA新增多項反制俄羅斯與強化跨大西洋合作的條款，包括未來兩年每年提供烏克蘭4億美元軍事協助，由美國企業協助補充烏軍武器需求；授權「波羅的海安全倡議」，撥款1.75億美元支援拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞防務；並規定美國不得將駐歐美軍縮減至7萬6000人以下，同時禁止美軍放棄北約最高盟軍司令一職。
相較於白宮日前發布、引發歐洲震動的新《國家安全戰略》，NDAA反而展現更明確的親歐取向，並對川普削弱北約、撤軍或重新調度軍備的權限設下防線。
原文出處：快新聞／助台抗中！美眾院通過《國防授權法案》 台美將合推無人機計畫
更多民視新聞報導
《購物狂的異想世界》名作家病逝 享年55歲
日本滑雪選手突遇「黑熊追殺」影曝！網嚇瘋：太靠近了
翁曉玲打臉陳玉珍？直言「助理費除罪化」修法這1項不妥
其他人也在看
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 24 分鐘前 ・ 20
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 16 小時前 ・ 169
13架中俄戰機「日本周邊」聯合飛行！驚見核轟炸機 小泉進次郎怒：明顯示威
日中關係劍拔弩張，中國軍機繼日前以雷達2度照射日本戰機後，昨（9日）中國與俄羅斯戰機又在日本周邊進行聯合發行，派出的機種包含Tu-95、轟-6轟炸機等，挑釁意味濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 194
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 18 小時前 ・ 160
賴清德黨主席保衛戰「保五綠、攻五藍」 黃暐瀚分析這五縣市最有翻轉機會
2026九合一選舉進入備戰狀態，各陣營陸續拍板各縣市人選。政治評論員黃暐瀚分析最新選戰情勢。他指出民進黨的戰略是穩固「五綠」本命區，並且進攻「五藍」執政縣市，包括宜蘭縣、台東、嘉義市、新竹縣以及彰化縣。風向台灣 ・ 1 天前 ・ 439
美國防授權法案刪除「邀台參與環太軍演」 揭仲曝2警訊：川普考慮恢復邀中共
美國國會參眾兩院最終版的「國防授權法案」已出爐；但引人注意的是，參議院版「邀請台灣參與環太軍演」的內容，在最終的兩院版遭到刪除。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲表示，第一個可能是川普政府目前正與北京就經貿談判與明年四月的訪中行進行磋商，認為這段文字可能會帶來變數；但揭仲更擔心川普政府是否在考慮恢復邀請中共參加環太軍演，所以才要將這段已多次出現在相......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 62
韓國入境卡標「中國台灣」！名醫：禁韓團？
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用後，持續將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，至今仍未修正標示，激起台灣社會強烈反彈。外交部已宣...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 38
鄭麗文指訪北京3前提是編故事 藍委憂心民進黨「毀鄭行動」開打
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 有媒體指稱國民黨主席鄭麗文將在農曆年前後與中共總書記習近平會面，且據傳北京提出許多不利台灣的會面前提，引發黨內外議論。對此，有國民黨立委指出，民進黨「毀鄭行動」、選戰模式已正式開打，也有藍營人士憂心「鄭習會」若成真，恐在2026地方大選前投下深水炸彈。 先前有媒體報導，在國民黨2位副主席低調赴中交涉後，鄭麗文與北京已...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
民眾檢舉台南知名牛肉湯「小強」醬汁桶泡澡 衛生局稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府衛生局針對民眾於網路上反映位於北區牛肉湯店家衛生疑慮，衛生局當互傳媒 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
高嘉瑜回鍋藍估至少三萬票 王孝維：我是最大受害者
台北市 / 綜合報導 港湖女神高嘉瑜2026動向，備受關注，8日主持網路節目時，來賓國民黨北市議員李明賢和她打賭，表示高嘉瑜若參選，將拿下3萬票以上。不過仔細分析，在泛綠陣營票數縮水情況下，高嘉瑜獨拿3萬多票，可能就排擠同黨人選的空間。民進黨港湖議員何孟樺表示，問題不在於誰拿了幾票，而是有沒有人來分票 ，但王孝維直言，他就是最大受害者，如果高嘉瑜2018年分他一些票，當年就不會落選。前立委(民)高嘉瑜VS.台北市議員(國)李明賢說：「我跟你賭啦，如果你沒有三萬起跳的話，唉，你這樣講我真的壓力很大，我現在都不知道票在哪裡。」看好高嘉瑜高人氣，回鍋選議員可以衝出極高票，畢竟立委回鍋真的有優勢。前立委(民)高嘉瑜VS.台北市議員(國)李明賢說：「你看嘛，立委回鍋的，彥秀回鍋，之前那個，王世堅啦，都是三萬票起跳的啦。」回顧李彥秀2022年回鍋，就搶下3萬7千多票還是全國最高票，如今高嘉瑜高機率重演李彥秀當年盛況，但這恐怕苦了黨內自家人，其實高嘉瑜過去2018年選議員，票數就已經超過3萬4千多加上其他2席民進黨議員，泛綠陣營拿下了八萬多票占了四成一，少了高嘉瑜民進黨依舊拿下3席，不過泛綠陣營票倉縮水，從4成1降到3成3，到了2026要是高嘉瑜，實力不減回鍋選議員，高嘉瑜若獨自拿下3萬票，恐怕將擠壓到其他同黨的空間。台北市議員(民)何孟樺說：「高委員如果回鍋呢，會不會讓民進黨的席次減少，確實是非常多支持者擔心的問題，但如果從，2014，2018，2022年，三次的選舉來看，問題的重點不在於高委員拿了多少票，而是在於有沒有人來分票，因為2018年我就是最大，最受遭殃的人，幾百票落選，她(高嘉瑜)竟然可以拿到，2個議員的席次，大家都戰戰兢兢。」如今民進黨內湖南港選區打算提名3+1座三望四，是看好高嘉瑜的吸票能力，還是隨著高嘉瑜的加入最後反壞了黨內選戰節奏，綠營內部持續觀望誰都不敢大意。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
談戰爭「照常上班」遭砲轟！苗博雅回擊：台灣被占領我會第一批被殺
即時中心／潘柏廷報導台北市議員苗博雅先前在直播時指出，現代戰爭不是所有人都在戰場，她舉例，雖烏克蘭被俄國攻擊3年，但沒被占領的地區還是照常「上班上課」；因此當金門、馬祖被攻擊時，民間部分其實很多社會活動還是維持正常運作。豈料，這段話卻遭媒體、藍營側翼扭曲砲轟，使得苗博雅昨（9）日深夜發長文反擊喊，若台灣被中共佔領，她絕對是第一批被抓甚至被殺的。民視 ・ 1 天前 ・ 10
共機雷達照射日本F-15 日中熱線打不通
[NOWnews今日新聞]日本航空自衛隊的F-15戰鬥機在6日遭到中共解放軍的艦載殲-15戰鬥機以雷達照射，日方強烈抗議，日中緊張關係加劇。中國軍方媒體公開了一段音檔，聲稱是中國軍機對自衛隊機進行雷達...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 77
中國官媒社群公布「音檔」批日炒作雷達照射 小泉進次郎駁收到通報
日本政府7日指控中國從遼寧號起飛的殲-15戰機，對正在執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射，讓中日情勢急速升溫。中國央視旗下社群媒體「玉淵潭天」9日晚間釋出音檔，反控是日方有意滋擾中方訓練。不過日本防衛大臣小泉進次郎否認有受到中國的事先警告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
川普籲烏克蘭舉行大選 澤倫斯基回嗆：烏國人民的事｜#鏡新聞
美國總統川普日前接受媒體專訪，不只抨擊歐洲正在成為一個衰敗且虛弱的大陸，還呼籲烏克蘭按計畫舉行選舉。不過，烏克蘭總統澤倫斯基回嗆，只要烏克蘭國會與國際盟友同意，他準備在未來60至90天內舉行戰時選舉。澤倫斯基強調，要不要舉行選舉是烏克蘭人民的決定，不是其他國家領袖的決定。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 4
韓國入境卡「台灣變中國」！王定宇建議政府進一步因應：錯誤要付出代價
南韓電子入境卡（E-Arrival Card）「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將台灣錯誤列為 CHINA（TAIWAN），引發抗議，外交部更稱「正全面重新檢視與韓國政府關係」。民進黨立委王定宇今（10）日表示，外交部持續抗議與交涉後，若韓方仍執迷不悟，會建議政府審慎思考如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府知道「這個錯誤是要付出代價的」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 23
幕後／藍營趕推助理費除罪想衝年底前過關 不甩外部壓力但內部藍委也反彈
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨中央與黨團合謀推動中央及地方民代助理費除罪化等多項修法，將公費助理費從直接匯入助理本人戶頭，改回為統歸民代本...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
日本在台灣周邊打造「飛彈群島」 抗衡中共火箭軍 東風-17+關島殺手威懾一島鏈 美智庫：日可能成為中國目標 琉球群島應對解放軍多飛彈戰術 ｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗11月初的「台海言論」，讓中日緊張延燒至今。日本應對中國在台海周邊不斷增強的軍事壓力，可不是現在才開始因應。從九州馬毛島，到靠近台灣的與那國島、石垣島、宮古島，日本在西南方琉球群島大幅強化軍事部署，將整個島鏈打造為「飛彈群島」。同時那國島與沖繩本島也設置電子戰部隊，以因應電磁干擾與無人機威脅。 北京則批評日本大搞軍國主義復辟，不過解放軍的火箭軍持續增強實力，包括具高超音速能力、可覆蓋第一島鏈的東風-17，以及號稱「關島殺手」的東風-26，使日本與台灣面臨更強烈的戰略威脅。甚至有美國智庫指出，日本的電子戰與防空網絡已成美國台海戰略的重要支撐，可能使日本成為北京的優先攻擊目標。在局勢升溫之際，美國卻保持沉默…… 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
媒體揣測賴清德、柯建銘關係不復以往 吳思瑤：總統只做「這1事」
即時中心／黃于庭報導由公民團體發起的726、823兩波罷免接連失利後，民進黨團掀起檢討聲浪，一度傳出將撤換總召柯建銘，總統兼黨主席賴清德也曾表態，若黨團改選「更符合社會的期待」，不過柯最終成功續任。今（9）日有媒體報導指出，2人關係從此不復以往，且賴似乎認為黨團應對藍白強推《財劃法》更有作為。對此，民進黨立委吳思瑤回應，就她的觀察來看，雙方關係「沒有特別異樣」。民視 ・ 1 天前 ・ 9
台北鳳梨酥名店藏「煤炭精靈」？ 業者退費：查來源
台北市 / 綜合報導 台北知名糕餅老店，傳出食安疑慮了嗎？有民眾將鳳梨酥買回家，卻驚見裡面有不明的黑色毛絨絨異物，外觀看起來像是「煤炭精靈」，民眾表示第一時間有和店家反映，卻沒有得到道歉和說明，認為店家的處理方式消極，也擔心吃下肚恐怕會有食安問題。對此業者回應，已經有應消費者要求進行退費，也持續查明不明物的來源。而台北市衛生局今(9)日上午也已經派員到場稽查。 民眾在店門口排起隊伍 ， 準備入內選購 ， 台北這間知名糕餅老店的鳳梨酥 ， 是不少人的必買品項 ， 也入選台北最佳伴手禮 ，不過有民眾，日將鳳梨酥買回家，打開來要吃，卻發現裡面有不明的黑色毛絨絨異物，第一時間向店家反映，卻沒有得到道歉和說明，認為店家的處理方式消極，也擔心若真的吃下肚，恐怕會有食安問題。當事民眾說：「他也沒有說是什麼異物啊，都沒有跟我們告知啊，給我的理由是說，今天不是我上班，然後就推掉了，然後我就請說那你請物流把東西送回來給我，他也都沒有，不了了之。」當事店家店長張教盈說：「目前的話還在查詢中，因為真的就是不確定說來源是什麼，我們今天衛生局也有來稽查，他是確認說沒有問題。」業者表示，接獲投訴後已經回收有問題的食品，目前也還在查明異物來源，同時也應消費者要求退回一盒的費用，另外補一盒新的鳳梨酥補償。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁說：「如查獲相關缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條，處6萬到2億元罰鍰。」根據了解，台北市衛生局9號上午，已經派員到場稽查，無發現明顯缺失，店家後續也將持續追查不明物體來源。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
盧秀燕喊政黨輪替！蔡正元不諱言藍營她最強
[NOWnews今日新聞]台中市長盧秀燕日前接受專訪提到，台灣應該進行第4次政黨輪替，且2027武統說已造成人民恐慌，她更強調，政黨有競爭，國家才會進步、人民才會受照顧。對此，前立委蔡正元直言，現在國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1