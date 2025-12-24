助台灣擴大國際參與！日本3眾議員見林佳龍：台灣無事則日本無事
記者楊士誼／台北報導
外交部長林佳龍於12月23日接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員、前首相補佐官長島昭久眾議員及前法務大臣政務官神田潤一眾議員等3人，就台日關係、區域安全情勢與經濟安全韌性等議題廣泛深入交換意見。訪團也表示，台海情勢實係區域安全最重要課題，「台灣無事，則日本無事，亦即區域無事」，今後將持續協助台灣擴大國際參與。
林佳龍首先表示，自上任以來積極推動「總合外交」，以民主、自由、人權、法治等普世價值推動「價值外交」鏈結理念相近國家；強化台灣與第一島鏈及第二島鏈友盟間的安全對話合作，以「同盟外交」共同對抗威權主義國家企圖以武力及脅迫片面挑戰以規則為基礎的國際秩序，並致力結合政府與民間力量，透過「經貿外交」為友邦及理念相近國家實現經濟繁榮互惠。
林佳龍另強調台日經貿交流向來密切，雙方產業互補性高，面對當前中國不斷擴張「紅色供應鏈」企圖主導全球高科技及能源等戰略安全產業格局，台日應攜手打造「非紅供應鏈」，強化經濟韌性與產業競爭力，確保民主體系在全球科技發展中穩健前行。此外，加入CPTPP是我國重要政策目標，日本在CPTPP中扮演重要領導角色，期盼日本能與台灣就洽簽經貿夥伴協定（EPA）儘速展開協商，藉以助我早日加入CPTPP，深化台日經貿整合，共促區域繁榮穩定。
鈴木眾議員等人感謝林佳龍撥冗接見，表示台海情勢實係區域安全最重要課題，「台灣無事，則日本無事，亦即區域無事」，欣見維護台海和平穩定已成為國際民主陣營共同利益，今後將持續協助台灣擴大國際參與，與理念相近國家共同努力為區域和平與穩定做出貢獻，繼指出台日深化實質經貿合作，加強經濟安全韌性至關重要；訪團成員另就近期日中關係與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等台日多邊合作相關議題進行交流。
