助周萬來躲說明助理費赴黨團協商？韓國瑜喊冤：絕對沒有刻意閃躲

助理費除罪化爭議持續延燒，立法院司法法制委員會今天（11日）上午9時邀請法務部等就相關議題專報，但立法院長韓國瑜同一時間召集朝野協商，立法院秘書長周萬來因此向司法法制委員會請假，無法列席說明公費助理任用法，引發民進黨團質疑。對此，韓國瑜在協商時強調，絕對沒有刻意要閃躲委員會報告，訂於今早開會是因為題目非常多，沒有任何陰謀和其他不當聯想，請大家千萬不要誤會。

韓國瑜今天上午9時召集黨團協商，鍾佳濱在會中抗議，昨天打給院長詢問為什麼今早9時開協商，但韓不接電話，今天罕見朝野協商定在早上9時，不是不可以，但今天協商題目包括《公務人員退休資遣撫卹法》、《青年發展基本法草案》，但這2委員會的召委同一時間必須主持委員會，院長9點在這裡召集朝野協商，是逼相關主題的委員會委員無法參與。

國民黨團書記長羅智強表示，早睡早起身體好，早上開會也那麼多藉口，不要當大家沒待過委員會，召委今天就算要來發言，還是可以找其他委員代召委。今天這些法案這麼重要，請周萬來主持協商天經地義，「9點開會有什麼問題，我搞不懂」。

周萬來也回應，會議議程從來不是由秘書長安排，從第4屆起黨團協商才由院長和議事處管控議程，如果各位堅持，《立法院職權行使法》第68、69條，黨團幹部才參加黨團協商，後來慢慢要求相關委員來，是從這屆慢慢演變這樣的流程。

韓國瑜說，「鍾佳濱委員發言太多誤會了，我感覺誤會太多了」，自己絕對沒有任何刻意閃躲委員會報告，一點都沒有，今天上午9時開會，是因為題目非常多，沒有任何陰謀、其他不當聯想，千萬不要誤會，絕對沒有逃避的問題。

柯建銘表示，朝野協商是三長參加沒有錯，議案由各議案召委或提案委員參加，天天都這樣做，不要多餘辯論，希望院長引以為戒，有逃避之實。韓國瑜則重申，「絕無逃避之實，要逃避什麼？我們就是很正常開會」。

國民黨團總召傅崐萁最後說，既然這麼多議案要協商，應該盡快進行，程序發言不要那麼冗長，尤其這是院長主持的協商，這不是委員會召集的，且過去也有在早上9時開會，沒有挑什麼良辰吉時，這是院長職權，也是希望儘快把相關法案完成，大家都應該尊重。



