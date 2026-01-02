助唐寶寶補充營養 基金會攜手超商推認捐計畫

（中央社記者曾以寧台北2日電）唐氏症基金會與超商業者7-ELEVEN合作推出全新「鮮乳周到」認捐計畫，協助唐寶寶補充成長所需營養，也讓唐寶寶練習在安全環境中學習與人互動，促進社會共融。

唐氏症基金會今天舉辦7-ELEVEN「把愛找回來」公益零錢捐「為愛出發」記者會，基金會董事長林正俠宣布2026年度公益合作啟動，並推出全新「鮮乳周到」認捐計畫。

林正俠說明，2024年唐氏症基金會訂了4個重要的目標，包含健康、友善、環保與永續，希望創造健康服務場所。其中許多唐氏症孩子因肌張力低、骨骼發育不足等狀況，更需要穩定的鈣質和蛋白質攝取。

林正俠指出，對於中低收入家庭來說，要定期購買鮮乳是相當困難的事情；透過7-ELEVEN「鮮乳周到」專案，邀請民眾透過OPENPOINT APP定期定額認捐鮮奶，支持身心障礙孩子與青年補充成長所需營養。

此外，林正俠表示，這次合作也讓近280名唐寶寶可透過icash2.0，自主就近到鄰近超商門市自行兌換鮮乳，在安全環境中學習與人互動、購物，累積生活經驗，實踐「不只是把人照顧好，而是讓每個人都有機會參與、在社會中生活」的共融精神。

唐氏症基金會指出，透過「為愛出發」公益行動，民眾可於全台7-ELEVEN門市零錢捐、ibon、OPENPOINT APP捐款，線上參與「鮮乳周到」定期定額認捐鮮乳專案，共同支持唐寶寶與身心障礙者自立生活。每月捐款新台幣300元，訂滿6期，就有機會獲得OPENPOINT點數300點及環保襪1組。（編輯：吳素柔）1150102