助嘉義土石方去化 布袋港填海環差案過關
（中央社記者張雄風台北10日電）為協助國內土石方去化，台灣港務公司提布袋港新增外港填區環差案，今天於環評大會審查通過。會中並承諾以嘉義縣市公共工程的土石方為主，最快明年即可收受。
環境部環評審查委員會第51次會議今天審查「布袋國內商港整體規劃環境影響評估報告書第二次環境影響差異分析報告」。
開發單位台灣港務股份有限公司表示，本次變更為國家面臨營建剩餘土方去化困境，配合政府土石方去化政策，外港區填區規劃增收容營建剩餘土石方；考量布袋港整體發展需求，仍以港區疏浚泥沙去化為優先。
港務公司表示，本次新增外港填區面積約25.48公頃，可填築量約147萬立方公尺；並強調不會收容營建廢棄物、控制場址或整治場址所產出土石方，必須符合土壤污染管制標準。
港務公司指出，由於需先在布袋港圍堤再進行填海造陸，預估最快明年可收容嘉義縣及嘉義市公共工程營建剩餘土石方。
環評委員會中關心計畫中防風林局部更新一事，港務公司解釋，主要是避免大面積改善，有礙港區防風林功效，故將先進行局部更新；將原有樹木挖除後，經機械碎裂，將於港區內另尋位置放置堆肥。
環委會中未再新增意見，建議本案修正通過，但考量開發單位規畫優先去化港內泥沙，要求「營建剩餘土石方收受以嘉義縣市公共工程為主」納入環評承諾。（編輯：李亨山）1150610
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