助基隆榮民遺孤學子 「采青團隊」春聯義賣11年不輟

《圖說》青田書學會張明萊老師(左5)偕同采慧珠寶銀樓負責人翁女士(右2)、基隆榮服處長方正(右3)、副處長李復鄉(左1)與會嘉賓合影。〈基隆榮服處提供〉

【記者葉柏成/基隆報導】基隆市青田書學會及采慧珠寶銀樓協助基隆市榮服處欣莘遺孤學子，連續11年舉辦春聯義賣公益活動，今年即日起至2月16日除夕當天，一連十天在仁四路采慧珠寶銀樓騎樓前舉行春聯義賣，為學子們籌措認養金，做孩子們經濟上的後盾，希望他們平安順利，學習成長。

基隆市榮服處長方正及青田書學會張明萊老師、許素涵會長、采慧珠寶銀樓負責人翁女士、黃由臻將軍、基隆市府蘇仁君秘書等人，昨〈7〉日出席115年春聯義賣活動揭幕儀式。現場播放歡慶春節的音樂，揭幕鳴炮儀式後，方正處長及貴賓一同向采青團隊勉勵打氣；隨後，方正與張明萊、黃將軍等，現場開筆揮毫，為活動增添風采。

廣告 廣告

《圖說》基隆榮服處長方正（右）、書法大師張明萊老師（中）及黃由臻將軍（左）現場揮毫開筆。〈基隆榮服處提供〉

方正感謝由青田書學會與采慧珠寶銀樓組成的「采青團隊」，連續 11 年不間斷地協助榮服處籌措遺孤認養金。特別感謝采慧珠寶負責人翁女士的無私奉獻，每年均免費提供市區最繁華的黃金地段騎樓作為春聯義賣場地，這種長年的支持「是孩子們最堅強的支柱」。他籲請社會大眾共襄盛舉，讓每一份愛心凝聚成守護的力量，共同陪伴遺孤孩子們順利成長、安心學習。