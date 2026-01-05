助外食族呷健康 衛福部擬推食品警示紅綠燈

由於國人外食比例偏高，普遍面臨鹽、糖、飽和脂肪與熱量攝取過多的問題，衛福部擬推食品「警示紅綠燈」，以協助民眾建立健康的飲食型態。國民健康署沈靜芬署長表示，營養是健康的基石，更是預防慢性疾病發生的重要因子，未來將持續透過跨場域、跨部會、跨專業合作推廣健康飲食，穩健邁向「全民實踐健康飲食型態」之願景。

《營養及健康飲食促進法》推動滿兩週年，正式邁入第三年。國民健康署持續擴大行動，截至一一四年底，全國已布建八十五處社區營養推廣中心、一六四位專職營養師深入社區服務；完成第九版DRIs草案修訂，推動三十二件營養教育創新計畫，首度辦理「健康飲食實踐獎」，攜手跨域夥伴打造健康飲食支持環境，讓健康飲食更貼近民眾日常。

現代人生活忙碌，經常依賴外食解決三餐，外食多高油、高鹽、高糖、高熱量，且有主食過於精製、飽和脂肪過多及蔬菜與膳食纖維過低等飲食問題。過多的熱量攝取將造成體重過重及肥胖，並增加糖尿病、代謝症候群、血脂異常、高血壓及癌症等疾病風險，而攝取過量的鹽分，則是高血壓和心血管疾病的重要危險因子，過量飽和脂肪則易造成心臟疾病，相反地，充足的蔬菜和水果可以減少心血管疾病，胃癌和大腸癌的風險。

為了鼓勵跨領域單位以生活化、創意化方式推廣營養教育，國民健康署於一一四年首度辦理「營養及健康飲食教育推廣方案」，補助經過層層審查所選出的三十二件優質計畫單位，強調創新性的體驗活動，像是透過湯底、香料體驗，從實作中學會減鹽；有運用AI與數位遊戲，提升民眾辨識食品標示與健康選擇的能力；也有為幼兒與國小學童量身設計的動畫、拼圖與互動教具，讓孩子在「玩中學」，把營養概念帶回家庭。「營養及健康飲食教育推廣方案」讓健康飲食教育不再停留在知識傳遞，而是貼近生活情境，協助民眾做出健康決定。

另外，國民健康署也參考國際做作法，邀集專家多次討論，期能因應場域的需求，逐步建構所需的核心能力與課程，並將部分架構導入學校課程，讓營養知識往下扎根。

有近百家賣場、通路及餐飲業者參加一一四年第一次辦理的「健康飲食實踐獎」，獲獎餐點運用巧思以天然香料取代重鹽卻不減風味、提供多元食材補充國人缺乏的膳食纖維等營養素，也有依「我的餐盤」概念製作餐點，徹底打破健康與美味不能兼具的迷思，更有超過百家的學校、衛生所、農會、醫院、公會協會及企業等單位共同宣示，提出對健康飲食的承諾或行動。

面對高齡化社會，希望長輩們都能取得咬得動、吃得下的餐點，國民健康署擴大辦理「銀領新食尚銀養創新料理競賽」，邀集社區、長照機構、餐飲業者與年輕世代共同參與。競賽成果更延伸為「千歲宴」，以傳統辦桌形式，讓社區長者品嚐符合質地調整原則的料理，讓平時吃得慢、吃不多的長者能開心地把餐點吃完，長者也直說「好吃、好入口、很滿足」。