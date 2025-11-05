助太子集團洗錢二當家辜淑雯收押！卸責中國幹部 案情曝光急賣豪車

柬埔寨太子集團在台設立天旭公司的人資長辜淑雯。呂志明攝



柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事博弈、洗錢，台北地檢署拘提台灣主嫌王昱棠、二當家辜淑雯等集團成員25人後，聲押王、辜及李守禮、邱子恩、涂又文等5名成員，台北地院今天凌晨先裁定辜女收押禁見，其他4人將陸續開庭。據悉，辜女應訊時裝傻，還將責任都推給陳志左右手、中國核心幹部李添，但檢調查扣辜女手機，發現她慣用「飛機」軟體與集團高層聯繫，且關鍵對話全遭刪除，成為她遭收押主因。

調查指出，柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group），在柬埔寨從事電信詐欺，並在全球多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦調查官於今年10/8起訴負責人陳志，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）則將太子集團設在我國境內的9家公司及3名國人王蕾絢（WANG, Michelle Reishane）、黃婕（HUANG, Chieh）、施亭宇（SHIH, Ting-yu）列入制裁名單，於10/14公告。

太子集團陳志遭美國起訴後，目前有如人間蒸發。照片取自太子集團官網。

據了解，太子集團將資金挹注於台灣，發展線上博弈事業，被美方認定為洗錢，涉及包含天旭公司、顥玥公司等在台公司。天旭吸收台灣工程師從事線上博弈事業，負責人是辜淑雯；顥玥則負責線上博弈客服，負責人為王昱棠及辜淑雯。辜淑雯直屬於中國籍的最高主管李添、楊昱發2人。

據了解，辜淑雯在天旭擔任人資長，身為集團二把手的她集大權於一身，不但掌握財務支出，還能決定集團在台公司人資主管的績效，而要應徵開發博弈軟體的工程師也要她點頭同意。離譜的是，在美方發布制裁台灣的9家公司後，辜淑雯旋即和陳志的左右手、中國籍要角李添磋商對策，李添密令她立即解散天旭，也透過她指示特助李守禮，火速變賣公司名下的超跑等豪車，直接變換現金。

太子集團陳志重要左右手李添在台特助李守禮。廖瑞祥攝

檢調前天對太子集團在台組織的高級幹部、成員住所，以及天旭、顥玥、尼爾、台灣太子及聯凡公司等地發動大規模搜索行動，拘提核心重要幕僚王昱棠、辜淑雯，及列入制裁名單的黃婕、施亭宇，以及在台公司重要幹部及員工共25人，另通知10人到案說明。訊後，對王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩、涂又文等5人聲押禁見。

由於檢方昨（11/5）日約清晨5點半逮捕聲押辜淑雯，據了解，辜淑雯把責任推得一乾二淨，她還辯稱全都是聽李添的指示，不太清楚公司的業務，也不知道公司涉及非法賭博或洗錢。不過，檢調掌握她在案發前後曾刪除關鍵對話紀錄，而她在應訊時曾臨陣更換律師，案情盤根錯節、犯罪結構龐大，檢察官因此向法院主張羈押禁見。

北院漏夜開庭後，認為全案有共犯未到案，加上辜淑雯有串滅證之虞，今天凌晨裁定羈押禁見，辜女遭收押後，其他4名共犯的聲押庭也將於今天陸續召開。

東埔寨太子集團在台灣從事洗、線上博奕非法行為，遭台北地檢署聲押禁見的核心幹部，自左至右分別為王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩、凃又文。太報綜合整理

