助太子集團「核心幹部」入境？林思銘回應了

▲國民黨立委林思銘遭爆協助太子集團「核心幹部」關說入境。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 涉及跨國詐欺、博弈與洗錢等重大犯罪的「太子控股集團」，上月遭美國制裁並查扣巨額不法資產，該集團不僅在台灣設立多達9家掛名公司，還將其作為金流轉移與網路博弈的運作據點。據悉，太子集團董事長陳志主的核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次入境台灣，期間疑透過國民黨前立委李德維、現任立委林思銘協助關說入境。稍早，林思銘辦公室也發聲回應了。

林思銘辦公室表示，任何機構或民眾，要申請大陸人士或親友入境台灣時，因為涉及國內各目的事業主管單位的法律、命令與應準備的書表眾多（如商務履約、演藝表演、文化交流等），因此民眾若是不熟悉相關法規或作業程序時，除會打電話給行政主管機關，詢問如何填報申請表或要補充何種文件，也常直接會向民意代表辦公室反應，詢問相關事宜如何進行。

廣告 廣告

林思銘辦公室指出，基於選民服務業務，於接到電話請求協助詢問後，就經由辦公室人員透過電話請教詢問行政機關，有關民眾所詢問的問題，依照法令規定，是該如何處理。爾後再轉告民眾主管機關之回覆，由民眾依法自行提出相關申請表格，於網路線上申請，並由移民署邀集各相關業務目的事業主管機關受理，並召開審查會議，才能決定是否核准。

林思銘辦公室強調，僅是透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容，告知申請人相關申請流程應該如何進行，以及需要準備那些審查資料文件。至於後續是否核准之決定，是由主管機關辦理，本辦公室無權置喙，更不會涉入干涉相關審查，因此絕無本辦公室進行關說之事。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

綠還在用「這個」年輕人不買單！吳子嘉酸爆：穿西裝山頂洞人

「媽媽做不好」盧秀燕道歉了！他點名這群人酸爆：最大照妖鏡

補充保費民怨炸鍋！名醫提醒石崇良「這2字」：混日子就好