助威陳亭妃 王世堅評估勝面大

王世堅十四日再度陪伴陳亭妃於初選前掃街拜票。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

有政壇「扶龍王」盛名的立委王世堅日前南下為陳亭妃助威，有效帶動支持者士氣，十四日再度陪伴陳亭妃於市區密集掃街，他盛讚陳亭妃問政從從容容、服務游刃有餘，所以評估她勝率最高、勝面最大。

最近以網路歌曲「沒出息」竄紅政壇的王世堅，擔任陳亭妃十一日壓軸造勢大會唯一助講來賓，宣稱自己堅定支持陳亭妃。台南市長初選抽中十四日晚間登場，他抽空專程南下陪陳亭妃掃街。

王世堅指出，陳亭妃一路走來，面對「大軍壓境、派系的奇奇怪怪攻擊」，始終以平常心面對，展現高度政治成熟度，泰山崩於前而面不改色，展現樂觀、勇敢向前衝的精神，更帶領單車車隊，走遍台南三十七個行政區、總里程五百一十八公里，這樣的行動力與耐力是他看過「最堅強、最有韌性的女性政治人物」。

陳亭妃則表示，她出身於中西區的東嶽殿附近，選擇從此地參拜，展開最後一波的掃街拜票，就是期許自己與台南深度連結，她保證「為台南顧家、為城市注入不同的溫度與改變」，一起打造不一樣的台南。她一路走來承受了太多不公平的檢視與考驗，但她從未退縮，只是默默、踏實把事情做好，因為她始終相信，人民的眼睛是雪亮的。