助孩童累積人生第一桶金 藍白擬共推台灣未來帳戶

（中央社記者郭建伸台北24日電）媒體報導，藍白明天將宣布共推「國民帳戶」，協助12歲以下孩童累積人生第一桶金。不過民眾黨主席黃國昌今天表示，名稱為「台灣未來帳戶」，具體內容明天會與國民黨主席鄭麗文一同公布。

聯合新聞網今天報導，指國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明天將舉行記者會宣布推動「國民帳戶」，明定由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆新台幣5萬元基金，家長亦可相對提撥，當年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。

民眾黨今天舉行記者會公布徵召立委張啓楷參選嘉義市長，黃國昌於會後接受媒體聯訪。媒體詢問是否25日會舉行「國民帳戶」的記者會，這個政策的具體財源為何。

黃國昌表示，對於在野黨而言，當執政者不斷撕裂社會、踐踏國家時，在野黨要負責撐起國家，他之前曾與鄭麗文說過兩黨的智庫對接、共推福國利民的法案，他們會說到做到。

黃國昌表示，他今天看到新聞有點驚訝，因為預定明天才會開記者會公布，具體內容他今天沒辦法說明。

黃國昌說，關於台灣未來帳戶（Taiwan Future Account）的具體內容，明天上午10時他將與鄭麗文在張榮發基金會舉行記者會詳細報告。

他表示，這段時間他們密集工作，一直開會到晚上10時，雙方講好的內容，就等到雙方講好的記者會時間點報告。（編輯：林興盟）1141224