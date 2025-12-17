助家扶弱勢兒童安心上學 種子概念館12/20-21在東山休息區辦聖誕義賣





高公局南區養工分局種子概念館，將於20-21日在國道3號東山服務區舉辦聖誕市集活動，義賣所得全數捐贈北台南家扶中心，作為弱勢學童安心向學費用。種子概念館志工隊隊長吳東昇呼籲民眾一起用一顆小小的種子，點亮孩子的大大希望。北台南家扶中心主任李桂平表示，104年起，種子概念館透過種子義賣，已捐贈該中心逾450萬元。

吳東昇團長表示，種子散播愛的行動，發揮生命力與凝聚力量，不斷有喜愛種子的民眾加入志工行列。種子概念館每到週三就相當熱鬧，大家一起編織種子的夢想，如今更有不同的媒材與種子結合，讓種子有更多的可能性。此次義賣有各式各樣植栽、吊飾等，琳琅滿目，樣樣精緻美觀，件件獨一無二。

種子概念館發起人、高公局南區養護工程分局林芳如科長表示，高速公路有2745公頃綠地，1800多種植物等，許多樹上落下的種子都被當垃圾掃走。因緣際會下，她愛上種子，希望種子的生命能有其他出口，才有了設立種子概念館的構想。在長官全力支持下，種子概念館已經成長茁壯，10年間，超過200名志工參與，捐款超過450萬元。

此次活動邀請多位老師參與種子手作DIY教學，將以實作與分享，帶領民眾親手體驗溫度、感受創作的喜悅。李桂平主任表示，感謝志工們的真誠付出，將手作創作作品及植栽義賣，助弱勢學童安心向學。邀請民眾踴躍參與聖誕公益義賣，您的支持是孩子邁向未來力量。北台南家扶連絡電話06-2022085。郵政劃撥帳號00356321。

