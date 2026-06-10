助寒士重生 人安羅東站就業媒合慶端午

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▲端午佳節即將到來，人安基金會羅東站舉辦寒士慶端午關懷活動。來賓與寒士大樂透合照。（圖：人安基金會提供）

端午佳節即將到來，為讓寒士感受節慶溫暖，人安基金會羅東站於今（十）日上午，在羅東鎮南豪社區活動中心舉辦寒士慶端午關懷活動，邀請各界善士共襄盛舉，現場發放170份粽子及端午平安包，並結合在地企業提供就業機會，除了陪伴寒士提前過節，也鼓勵寒士積極面對自我，跨出重建生活的第一步，重返人生軌道。

活動一開始由南豪雅馨舞蹈隊熱情開場帶領寒士唱跳同歡，並邀請宜蘭縣如意慈善之友會及宜蘭縣私立培德社區復健中心到場協助義診義剪服務。今年活動以「重生」為主題，特別邀請谹立有限公司到現場與寒士分享公司職缺資訊，並於活動中進行就業媒合，協助有就業願意之寒士重返職場，重啟人生之路。活動最後除發放應節粽子與關懷物資外，另贈與寒士朋友們一張大樂透，讓其於端午佳節時刻，多增添一份期待與希望。

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人安基金會羅東平安站常年提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介及三節關懷等服務，邀您每月九一八元(救一把)，支持平安站寒士常年服務，一同陪伴寒士，讓他們失去的人生重新啟航。愛心專線：(0三)九六一-七七0六。劃撥帳號：五00二-三四九五(戶名：人安基金會，備註：端午)。

四十歲的謝先生，幾年前懷抱夢想投入餐飲業，因遇疫情影響生意慘淡，在資金週轉不靈下累積多筆負債而結束營業，為了不拖累家人，獨自到他鄉工作還債，因入不敷出加上求職不順，終致流落街頭，三餐不繼，後經人安羅東站安置協助並輔導就業，從人生迷惘到能放下身段，每日騎腳踏車通勤就業，並主動關懷身邊寒士，他說：「我不怕辛苦，我要成為寒士的榜樣。」