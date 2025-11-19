助屆退官兵無縫接軌職涯 新北榮權益說明徵才媒合熱絡

《圖說》新北市榮服處長林振生（右1）與輔導會就學就業處長池玉蘭（右2）感謝廠商到場支持，並向今日出席的企業與學校代表表達關懷與感謝。〈新北榮服處提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市榮民服務處為協助國軍屆退官兵在退役後順利銜接社會職場，昨（18）日會同陸軍後勤指揮部、臺北市榮服處、宜蘭縣榮服處及基隆市榮服處等單位，於中華電信學院板橋院本部共同舉辦「114年度第4季北部地區國軍志願役屆退官兵權益說明會暨現場徵才媒合活動」。洽談過程熱絡，不少廠商更直接安排後續複試，氣氛十分踴躍。透過現場媒合，屆退官兵得以迅速掌握產業需求，擴大職涯選擇面向。

新北市榮服處長林振生表示，國防部近年持續改善官兵待遇，自今年4月起調升志願役及作戰部隊加給，讓整體薪資與福利更加完善。以目前標準來看，軍職在穩定性、福利與發展性上，已比多數民間職場更具競爭力。

她鼓勵，若官兵對軍旅仍懷抱熱忱，不妨考慮繼續留營深耕，這不僅是穩定的選擇，更是一份持續為國家盡力的榮耀。

《圖說》屆退官兵手持履歷逐一至各攤位面試，現場洽談情形十分踴躍。〈新北榮服處提供〉

輔導會就學就業處長池玉蘭鼓勵屆退官兵充分瞭解自身權益與需求，善用輔導會在就學、就業與職訓上的整合資源，為未來職涯提早布局。她指出，此次參與活動的企業皆為北部地區優質廠商，因地區薪資水準較高，輔導會並特別要求職缺待遇須達 38,000 元以上，確保官兵以良好條件投入職場。

池玉蘭強調，透過輔導會求職管道比自行上104 投履歷更具效率，因為這些企業正是看重退除役官兵在軍中養成的紀律、責任感與團隊合作能力，才特別到場徵才。期勉大家，憑藉軍旅中累積的領導與執行能力，未來必能成為中高階管理幹部，持續為國家與社會注入穩定力量。

《圖說》屆退官兵使用AI模擬面試設備，幫助官兵練習應對面試題目、提升求職能力。〈新北榮服處提供〉

林振生進一步說明，本季活動內容橫跨就學、職訓與就業三大面向，完整呈現輔導會近年推動的制度化、系統化輔導服務。除由榮服處進行權益與資源說明外，現場設置「適性評量區」協助官兵掌握自身職涯方向，同時規劃 AI 模擬面試專區，讓每位參與者能更熟悉面試節奏與自我行銷方式，提升進入職場的即戰力。

退官兵權益說明會共邀集皇昌營造、新光人壽、王品餐飲、智生活科技／後憲工程管理顧問、點點心、中華機械、特力屋、漢來美食、航碩興業等多家知名企業與致理科技大學共同參與，提供超過三百個優質職缺，涵蓋工程技術、營建類、餐飲管理、零售服務、機具維修、金融保險、行政與專案管理等多元領域，活動現場各企業攤位前皆排滿求職官兵。