助屋主快速掌握市場 永慶房屋「i特助」用AI打造高效售屋服務

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

在AI浪潮吹進不動產仲介服務後，永慶房屋也在LINE上推出「i特助」AI科技工具，以打造更透明、更有效率的購售屋服務。永慶房屋中和直營店經紀人員李仁平分享，透過i特助定期推播市場資訊與完整銷售報告，讓屋主即時掌握物件熱度與買方回饋，從原本溝通受阻、方向不明的卡關狀態，迅速轉變為可量化、調整的銷售節奏，順利協助賣方售出高總價、大坪數住宅。

屋主因家庭因素，希望出售位於捷運站附雙車位的80坪物件，先找了同業簽訂專任委託。該物件坪數少見，本有一定市場，但委託同業半年期間，幾乎沒有帶看紀錄，僅向屋主回饋總價過高，卻未提供完整買方意見、也沒有具體銷售數據，讓屋主對市場反應一無所知，遲遲無法判斷是否該調整售價，售屋進度因此陷入僵局。

李仁平說，在他接手服務後，立即與屋主建立i特助委售服務群組。透過每週自動推播的房市新聞與鄰近房價資訊，屋主迅速掌握市場狀況；同時i特助也提供行銷進度，從產權調查、物件上架、實境看屋，到網路瀏覽數、點閱數等應有盡有；另外在平台上透過銷售報告書也有帶看次數，以及每位買方看屋後的真實反饋，都能在群組中一目了然。

在銷售資訊透明化後，屋主第一次能明確掌握買方對物件的實際反應，包括哪些優點吸引買方、哪些因素令買方猶豫，以及價格接受度落在哪個區間。從「看不到問題」變成「問題清晰可討論」，大幅提升銷售效率。屋主也表示，之前靠仲介的口頭回報，難以掌握銷售進度，現在每週更新的數據和買方意見，就能瞭解物件委售狀況與市場反應。

透過持續更新物件熱度及買方回饋，屋主也逐漸掌握房子的市場接受度，在李仁平專業建議及數據支撐下，屋主也主動調整售價，最終以4,000萬元左右的價格順利出售，與同社區實價登錄價格相差無幾。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，i特助核心是將永慶多年累積的專業經驗與龐大資料庫交由AI即時分析，再由經紀人員提供專業判斷，藉由透明數據提升溝通效率，讓買賣雙方更容易達成共識。他強調，像本案之前因資訊不足造成的溝通困境，在過去賣屋中相當常見，而透過i特助呈現物件熱度與買方回饋，不僅充分展現科技仲介的價值，更能有依據的協助屋主做出決定。

永慶房屋說明，投入超過300人的數位與資訊團隊，打造符合業務與消費者需求的系統，未來也將持續以科技創新為基礎，透過i特助等工具，讓找房、賣屋過程更簡單、更精準、更有效率。

