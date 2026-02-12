助年輕世代多元探索 蕭美琴：持續推動文化幣、運動幣

蕭美琴說，會持續推動文化幣、運動幣等政策。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴今（12）日上午前往台中出席家扶基金會「才藝綻放、幸福相伴」活動，肯定家扶基金會是政府的重要夥伴之一，陪伴及幫助許多年輕人完成夢想。他說，政府推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，已協助逾 1,400 位青年走向世界，也將持續推動文化幣、運動幣等政策，提供年輕世代更多元的學習與探索機會，讓台灣青年都能有機會接觸世界，在國際舞台發光發熱。

蕭美琴說，家扶基金會今年已經邁入第 76 週年，長期是政府的重要夥伴之一，也是國家社會安全網中非常重要的一股力量，不僅提供經濟、物資上的支持，更透過陪伴及發掘青年朋友的潛能，讓每位有夢想的年輕人能被看見、被聽見、被注意到，有機會實現自己的夢想。

廣告 廣告

蕭美琴觀賞兒少才藝表演。 圖：總統府／提供

蕭美琴提到，賴總統相當重視的「青年百億海外圓夢基金計畫」政策，就是希望幫助青年實現夢想，目前全台灣已有超過 1,400 位青年順利申請，如今並已邁入第二年，未來也會有更多青年受惠。無論是公共政策、教育交流，或前往韓國學習舞蹈、餐飲等專業技能，都是珍貴且難得的歷練與機會。

蕭美琴談到，總統之所以推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，是有感於自身在年輕時有許多夢想，因受限家庭資源而無法在早期走出國門、認識世界，所以希望能讓更多青年在更年輕時就有機會接觸世界。

蕭美琴同時說，世界每天都在發生變化，每件事都可能在經濟、科技或文化層面與台灣有所連結。不同國族背景的人看待同一件事情的觀點也會有差別，可以彼此激盪、相互成長。今日聽到家扶青年自信的分享經歷，深感欣慰，也期盼台灣青年未來能在國際舞台嶄露頭角，展現迎向世界的格局與氣魄。

蕭美琴表示，除了「青年百億海外圓夢基金計畫」，政府也推出多項新政策，包含文化部開放 13～22 歲青年領用 1,200 點文化幣，可用於購書、觀賞演唱會及藝文展演等活動；運動部也正在籌備 500 點的運動幣，讓大家可以進行體育相關的運動消費，希望鼓勵所有青少年朋友除了學業外，也能有全方位接觸與發掘文化、藝術、體育等潛能的機會，培養多元的夢想及歷練。

蕭美琴與現場貴賓一起進行剪紙迎春活動。 圖：總統府／提供

蕭美琴再次感謝家扶中心提供媒合平台，協助過去沒有機會接觸相關資源的青年朋友，開始踏上圓夢的第一步。並表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」只是一個起點，一個讓大家探索世界、認識國際的第一步。就像參與此項計畫的家扶青年，都是非常積極且願意探索、跨越自己的舒適圈，相信這樣的精神將為人生帶來更多機會與可能。

蕭美琴期許青年持續累積嘗試與歷練的機會，讓才藝、能力與國際經驗成為立足世界的重要基礎。最後祝福今日活動圓滿成功、並祝賀新年快樂。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

才剛與SpaceX整合！xAI創始團隊又爆離職 馬斯克公布企業發展方向

法新社專訪賴清德登全球頭條 陳冠廷：中等強國安全合作成形