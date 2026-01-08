助年輕家庭買房 川普擬禁大型財團收購獨棟屋

川普總統宣布要採取行動阻止投資機構利用優勢購買獨棟屋，以免讓青年更難買到房子。（路透）

川普總統7日在社群媒體發文表示，「我將立即採取措施，禁止大型機構投資者收購更多獨棟屋（single-family home），並將呼籲國會對此立法。人是住在房子裡，不是住在公司裡。」華爾街日報報導，此舉是川普政府為解決美國住房危機而採取的第一個大動作，希望這個禁令有助年輕家庭第一次買房。

解決年輕人住房危機 川普促國會立法

川普在11月期中選舉前，面臨回應選民對生活負擔問題關切的壓力，他針對長期以來的擔憂，即企業持有住宅擠壓傳統購屋者，迫使更多人轉而租屋。然而，他的計畫對住房市場面臨的整體挑戰幫助不大，這些挑戰包括全國住宅不足，以及房價上漲速度超過收入成長的問題。

川普在發文中指出：「長久以來，購買並擁有一棟房屋被視為美國夢的巔峰。那是努力工作、做正確事所獲得的回報；但如今，由於拜登及國會民主黨人造成的創紀錄高通膨，這個美國夢正變得愈來愈遙不可及，影響到太多民眾，尤其是年輕的美國人。」

目前不清楚川普能否在未經國會批准下實施該禁令。川普還表示，他打算在未來幾周推出更多住房計畫和與可負擔性計畫。

大型投資機構大量購屋出租 首購族叫苦

華爾街大型商業公司、金融機構等投資者大量購屋出租；2022年高峰期間，投資者買走了房屋市場上逾四分之一的獨棟屋。部分住房權益倡議人士指出，投資者用全額現金競價、在熱門學區地帶購屋等行為，讓首次購屋者難以競爭，也讓待售房屋更短缺，推高部分地區房價。

機構投資者在某些城市持有房屋的比率，遠高於全國平均水平。疫情期間房地產繁盛時期，投資者在休士頓、邁阿密、鳳凰城、拉斯維加斯等熱門房市購屋，佔比逾20%。國會獨立監督機構政府稽核處(Government Accountability Office，GAO)2024年分析顯示，大型機構擁有亞特蘭大25%出租房屋和夏洛特18%出租房屋。

但是整體而言，大型投資者在房屋市場佔比不大；這幾年由於房貸利率上升，他們的購屋速度也有所放緩。根據華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）研究人員於去年8 月發布的一項分析，機構投資人只占全美獨棟屋存量的約 1%。該分析將機構投資人定義為擁有 100 戶或以上房產的投資者。

由於選民對購屋成本高昂日益不滿，促使政府官員著手打擊機構投資者；內布拉斯加州、加州、紐約州、明尼蘇達州和北卡羅來納州等州，都曾提出立法打擊或限制大型投資者購屋行為。

