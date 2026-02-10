助弱勢兒少 新北市寢具公會贈暖被過好年

【記者葉柏成／新北報導】農曆春節將至，新北市寢具商業同業公會響應新北市好日子愛心大平台，今〈於10〉日捐贈市值約25萬元的寢具，包含棉被、床墊、枕頭及保潔墊等，嘉惠新北市的弱勢家庭及安置兒少，讓他們在寒冬中感受到社會的溫暖與關懷。社會局長李美珍代表侯友宜市長回贈感謝牌並表示，感謝寢具公會的善舉，讓弱勢家庭及安置兒少擁抱著暖被，溫馨過好年。

李美珍表示，許多因為家庭問題造成的兒少議題，在社工及時接住後，因回不了原生家庭，必須進行短期安置，甚至中長期照顧。新北市有培心、慧心、恩心和童心等4個家園幫忙安置和照顧，可以說相當的辛苦。

她感謝新北市寢具公會會友們的愛心，在歲末天寒之際送來最溫暖的祝福，更是對安置兒少和弱勢家庭最大的支持，讓他們知道，社會中有許多人在默默的關心著，希望他們都能好好的成長。

《圖說》社會局長李美珍代表侯友宜市長回贈感謝牌給寢具公會理事長張顥翰。〈社會局提供〉

寢具公會理事長張顥翰表示，公會長期關注社會公益，深知舒適的寢具對於生活品質的重要。此次捐贈是希望將這份溫暖直接送到有需要的家庭和孩子手中，讓他們能有安穩的睡眠，儲備面對生活的能量。張顥翰強調，寢具不僅是生活用品，更是傳遞關懷與支持的媒介，期盼藉此拋磚引玉，號召更多企業共同關心弱勢族群。

受贈代表之一恩心家園主任林宛臻感謝寢具公會會友們看見孩子們的需求。對安置兒少來說，一張舒適的床鋪不只是寢具，更是一個能帶來安全感的避風港，這份溫暖的禮物，是給孩子們最好的新年祝福。