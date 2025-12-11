助弱勢孩子圓夢前行 新北攜手33家教育基金會展臂關懷

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市教育局今（11）日舉辦「教育基金會展臂關懷計畫感謝儀式」，感謝今年共有33家教育基金會投入教育公益，捐助「新北市溫馨助學圓夢基金」及多項教育計畫，年度總金額達716萬元。

教育局長張明文親頒感謝狀，肯定各基金會的長期投入，讓跨界公益成為支撐弱勢學子前進的力量。他表示，新北自110年起首創「教育基金會勵學圓夢計畫」，111年更名為「教育基金會展臂關懷計畫」。感謝教育基金會長期相伴，讓弱勢孩子在學習路上有更穩定的支持，更能安心勇敢追夢。

《圖說》新北市教育局今日舉辦「教育基金會展臂關懷計畫感謝儀式」。〈教育局提供〉

張明文表示，參與計畫的基金會由最初9家成長至今年33家、五年成長近四倍。目前全市已有305家教育基金會投入教育公益，逐步形成穩定的支持網絡，回應社會關懷與學校需求，是提升教育資源的重要夥伴，有效協助縮小城鄉差距。教育局將持續擴大合作規模，吸引更多公益團體投入，一同打造更友善多元的教育支持網絡，讓每個孩子都有被看見的機會，朝自己的夢想前進。

他說，今年由五泰、康軒、英仕、留才、稻馨、新北市宏將傳媒蒲公英及知是等29家教育基金會共同捐助「溫馨助學圓夢基金」，每年協助約220名卓越清寒學生安心就學。

《圖說》海山國小三年級張啟宏分享，會更努力讀書，希望長大能回饋社會、幫助別人。〈教育局提供〉

海山國小三年級張啟宏分享，得知自己獲得圓夢基金時真的非常開心！「謝謝捐助的叔叔阿姨，我會更努力讀書，也希望長大能回饋社會、幫助別人。」

《圖說》海山高中一年級陳妍希從國小二年級起獲助長達10年，她表示「感謝這份長久的支持，讓我順利考上心目中的海山高中。〈教育局提供〉

海山高中一年級陳妍希從國小二年級起獲助長達10年，她表示「感謝這份長久的支持，讓我順利考上心目中的海山高中。未來我會繼續努力，將這份溫暖傳遞出去。」