助弱勢學童安心過寒假 南市推動午餐補助及愛心餐食





助弱勢學童安心過寒假，台南市政府教育局、社會局結合各界資源，推動寒假午餐補助及愛心餐食措施。教育局表示，各校依學生實際需求與在地條件，彈性規劃寒假供餐，確保學生用餐便利，讓孩子安心度過寒假。

教育局表示，感謝各界資源的投入，共同打造更完善的學童支持網絡。針對低收入戶學生提供寒假午餐補助，中低收入戶、家庭突遭變故或經導師認定清寒的學生，若到校參與活動，提供每餐價值70元的餐食，兼顧生活支持與學習陪伴。各校可依實際需求與在地條件彈性規劃寒假供餐，包括與周邊超商或餐飲業者合作，採餐券、簽單或提供等方式，確保學生用餐便利。

社會局表示，針對弱勢家庭兒少，則透過社工專業評估機制，提供愛心餐食數位票卡，學生可於全市多處超商及特約餐飲門市兌換餐食，提升使用便利性與彈性，減輕家庭負擔。教育局也請各校加強宣導相關補助措施，讓有需要的學生都能獲得協助。

