助弱勢家庭過好年 屏縣府整合善款與物資助7545戶低收入家庭

屏東縣長周春米今頒獎感謝幫助弱勢家庭的慈善團體。（圖：屏東縣政府提供）

再過一個多月就要過農曆年了，為了讓弱勢家庭也能過好年，屏東縣政府與民間慈善團體總共募集了754萬元以及加起來377萬元的生活物資，過年前將發送給全縣7545戶低收入家庭。（溫蘭魁報導）

屏東縣政府6日在縣府大禮堂舉行「115年春節送暖歲末關懷」活動，縣長周春米特別頒發感謝狀給愛心送暖的善心人士與團體。

周春米表示，屏東春節送暖活動已經持續推動了14年，縣府整合企業、公益團體與社會善心資源來幫助弱勢家庭，今年農曆春節前夕，共有67個民間慈善團體捐款捐物資來幫助屏東的低收入戶：「非常謝謝我們屏東還有全台灣各地總共67個單位來關心我們7545戶的低收入戶家庭，我們總共會發出現金還有相關的物資將近1千萬多。」

為了讓屏東縣的弱勢家庭過好年，屏東縣政府整合慈善團體、企業與個人，募集到1千多萬元的現金與物資，將發送給低收入家庭。（圖：屏東縣政府提供）

縣府表示，今年募集到的現金紅包有754萬元，等值的民生物資377萬元，同時，結合農糧署提供的糧食約有84公噸，將送到屏東縣33個鄉鎮市每一個需要的角落。

此外，為了讓社會福利申請更方便、親民，周春米宣佈，自今年（115年）1月起，多項社會福利補助包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助以及中低收入老人生活津貼，都可以上網申請。