助弱勢童 第41屆點燃生命之火開跑

第41屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動10日舉辦「百人點燈」儀式，點亮「星願之樹」為全臺灣的孩子傳遞幸福，並呼籲社會大眾發揮愛心，捐款幫助弱勢孩童能做回「孩子」，在校安心學習、好好長大。

「點燃生命之火」邁入第41屆，今年廣告片根據真實個案改編，呈現隔代教養家庭長大的孩子，必須分擔家計、照顧弟妹等工作。在今日的點燈記者會上，一名接受扶助的女孩小月，也曾面臨相同處境，所幸得到社會大眾的愛心資源，如今她有志工陪伴、營養餐食與多元課程學習的機會，減輕家庭負擔，小月現在可以朝著夢想努力，希望未來成為一名老師或烘焙師。

廣告 廣告

「點燃生命之火」受贈單位之一、南投縣慈恩社區築夢基地的孩子特別製作「夢想藍圖」，完整呈現善款支持的每項計畫內容，全方位守護孩童的學習與生活。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒承諾，「點燃生命之火」的每一分善款，都將謹慎把關，照顧到最需要的孩子身上，讓每一人有飯吃、有書讀且可以勇敢逐夢。現場中國信託商業銀行捐出新臺幣200萬元，呼籲民眾共襄盛舉，一起幫助孩子翻轉未來。

活動最後，現場聚集百人拿著手燈，站在南港中信金融園區的「星願之樹」前，共同倒數點燈，瞬間整棵聖誕樹與園區大樓燈光被點亮，為全臺灣的孩子們祈福，給予力量邁向未來，留下令人感動的一刻。

第41屆「點燃生命之火」由中信慈善基金會發起、中國信託銀行主辦，募款活動自即日起至明年1月23日止，善款全數支持「臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」、「愛接棒少棒暨青少棒資助計畫」及「信扶專案脫貧輔導服務」。