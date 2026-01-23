助弱勢老人熱鬧過年 邱瓈寬：公益是一輩子的事

（中央社記者王心妤台北23日電）老人福利關懷協會今天在台北萬華舉辦公益活動，邀近百名長輩領年菜同樂，規劃活動的寬魚國際行銷長邱瓈寬今天提早拜年，並強調公益是一輩子的事，看到長輩笑就覺得一切值得。

寬魚國際今年攜手醫美公司策劃「寒冬送暖、年菜傳情」公益活動，除贈出年菜，也規劃演出炒熱現場氣氛。邱瓈寬上台向長輩祝賀，並分享這次邀小可樂果劇團演出，希望年輕人跟銀髮族同樂。

邱瓈寬說：「過年最怕的不是冷，而是沒人記得你，看到長輩笑，這個活動就值得了，公益不是一次性，是一輩子的事，只要有人需要，寬魚就不會缺席。」

模特兒王麗雅今天也到場參與並幫忙分裝年菜，她表示，陪伴跟付出的過程都會感受能夠給予就是種幸福；破億電影「陽光女子合唱團」導演林孝謙也帶著新演員羅晨恩參與，羅晨恩現場自彈自唱，讓現場洋溢溫馨氣氛。

老人福利關懷協會目前全台有6個服務據點，也號召各界踴躍捐助年菜，讓弱勢長輩熱鬧過年。（編輯：龍柏安）1150123