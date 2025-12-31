助弱勢 錸恩帕斯科技捐復巴

錸恩帕斯科技股份有限公司董事長陳俊尹（左一）捐贈復康巴士予南市府社會局，市長黃偉哲、社會局長郭乃文代表受贈。（南市府社會局提供）

記者王勗∕台南報導

錸恩帕斯科技股份有限公司在台南深耕十餘年，今年榮獲國家磐石獎殊榮，另也入圍經濟部節能標竿優良廠商。為幫助地方長者、行動不便民眾等弱勢，卅一日特捐贈一輛復康巴士予南市府社會局，市長黃偉哲代表受贈也特別感謝地方企業善心義舉，為市民提供實質支持幫助。

錸恩帕斯科技成立於民國九十八年，專長製程管路設計與工程管理服務，另也投入半導體設備相關零組件領域。錸恩帕斯長期投入公益活動，包括為永康、新化等八所國中小捐助獎助學金，參與花蓮賑災行動外也長期支持世界展望會及捐血活動，積極回饋地方展現企業責任。

黃偉哲卅一日代表受贈同時致贈感謝狀，感謝錸恩帕斯響應市府照顧弱勢市民的施政理念。黃偉哲表示，今年南市歷經楠西地震及多起風災水災，南市府投入大量經費救災，企業界及社會人士也都積極響應，可以看見台南社會處處有愛心。目前南市共計有一五五輛復康巴士，截至今年十一月底，已服務逾廿八萬人次，特別感謝錸恩帕斯捐贈新車協助年長者及行動不便市民就醫與生活所需，南市府將持續結合民間力量，完善友善無障礙交通服務。

府社會局復康巴士每年提供逾卅萬趟次服務，多數車輛來自民間捐贈，局長郭乃文承諾將妥善運用此次捐贈車輛，優先汰換使用年限逾十年的老舊車輛，以確保行車安全。復康巴士服務時間為每日上午六時至晚間十一時，永華、溪南區與溪北區民眾可撥打專線（０六─二九七五六七八、０六─六三二八八九九）或透過Line官方帳號（@tnrehabus）預約。