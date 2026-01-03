助張啓楷成最強戰力！柯文哲證實「將常駐嘉義」 談藍白合曝後續規劃

面對即將到來的2026大選，民眾黨已於上月24日徵召立委張啓楷參選嘉義市長，前主席柯文哲更下軍令狀要求不可辜負嘉義鄉親的期待，繼張啓楷日前透露柯文哲將擔任張啓楷競選總部要職後，柯文哲今（3）日出席「阿北回嘉小草座談」也證實將常駐嘉義的規劃。

針對民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長，國民黨有意禮讓的說法，柯文哲會前受訪強調，嘉義市是最容易跳脫政治框架、接受非主流政治，也最能接受新事物的地方，考量到張啓楷是民眾黨「嘉義最強人選」，柯文哲強調，很看好張啓楷能勝出。

廣告 廣告

20260103-民眾黨前主席柯文哲出席「阿北回嘉小草座談」。（民眾黨提供）

「那我就當你的選舉總幹事，我就住在這」，柯文哲隨即在張啓楷的陪同下，正式宣布常駐嘉義，擔任張啓楷競選總幹事的規劃。張啓楷表示，除了許多嘉義市民都很喜歡柯文哲之外，隨著柯文哲常駐、long stay在嘉義，整個民眾黨的中央資源跟地方可以有一個更好的整合。

20260103-民眾黨前主席柯文哲（中）、立委張啓楷（右）出席「阿北回嘉小草座談」。（民眾黨提供）

談到嘉義市能否成為藍白合的範例之一，柯文哲重申，藍白合整合本來就需要過程，自己仍主張透過民調去進行較量，在一個合適的時機比民調、進一步組成最強的競選團隊。柯文哲補充，自己擔任總幹事之後，一天的標準工時就是16個小時，至於會不會覺得2026大選較往年更為激烈？柯文哲坦言，就是每一件事情都盡全力去做而已。

關於常駐嘉義的規劃，是否將找一個辦公室或住處？柯文哲笑稱，住的事情很簡單，自己隨便都可以住，「一台筆電、一個睡袋就夠了」。

更多風傳媒報導

