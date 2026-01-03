助張啟楷選嘉義市長 柯文哲任總幹事：1天工作16小時

柯文哲宣布擔任張啟楷的競選總幹事，親自督軍嘉義市。（圖：柯文哲臉書）

民眾黨前主席柯文哲繼上周替參選新北市長的民眾黨主席黃國昌站台後，今天（3日）前往嘉義市，替要參選嘉義市長的民眾黨立委張啓楷輔選。張啟楷並代為宣布，柯文哲將擔任自己的競選總幹事，並在嘉義市「Long stay」，一天工作16小時。

柯文哲說，嘉義市是台灣民主政治史上的特殊存在，嘉義人對政治有高度自覺，從早年許世賢時代起，就不容易被傳統政黨綑綁。他看準嘉義市民「不看黨派、只看專業」的特質，強調張啓楷是目前最合適、實力最強的候選人，這也是他願意押上主席身分、親自督軍的主因。

廣告 廣告

張啓楷透露，選戰模式已經全面啟動，目前每天規劃10到20個行程，密度堪稱「魔鬼級」。他強調，未來不只有「小草」；柯文哲的工作時間「1天是16小時」，必要時可以延長，吃飯只要5分鐘就夠了。

媒體追問，柯文哲如果要在嘉義常駐，有沒有找住處？柯文哲則笑說「我跟你講喔，住很簡單，隨便都可以住，一台notebook（筆電），然後一個睡袋就夠了。」

面對媒體詢問藍白整合與選戰勝率，柯文哲直言，整合需要過程，但基礎必須是「科學民調」，在適當時機整合出最強隊伍。

至於何時與國民黨進行協調，張啓楷說，越快越好，最晚希望在農曆年前，就是2月15日，這段時間他也會努力衝。