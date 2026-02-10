助我潛艦、水面艦系統整合 我委美「水下技術運用評估」展延至後年底

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國海軍戰力將邁入新里程碑，國造潛艦「海鯤號」潛航測試順利，同時持續籌獲輕型巡防艦、下一代作戰艦，康定級巡防艦等現役艦則進行性能提升案。根據政府採購網最新決標資訊，國軍委由美國專業人士，為海軍進行「水下技術運用評估」的勞務採購案，到期日將自後年8月延至後年年底，持續助我國潛艦、水面艦性能提升與系統整合更順遂。

事實上，海軍早在2023年即與美國政府簽約，執行「水下技術運用評估」勞務採購案，從該年11月下旬執行至2028年8月底，共為期4年9個月。當時軍方人士向本報表示，由於海軍在潛艦、水面軍艦的水下武器系統，進行多方的性能提升計畫，因此委請美方出專業技術人員來台駐點，可協助解決我國潛艦丶水面軍艦性能提升及系統整合上的難題。

廣告 廣告

當時海軍除了建造海鯤號潛艦，同時也已啟動康定級巡防艦、劍龍級潛艦的性能提升案。如今，海軍持續籌獲2艘輕型巡防艦，排水量超過6000噸的下一代作戰艦，也已進入合約設計階段，海鯤號潛艦若測試過關，預算獲立法院支持，海軍也可望進一步籌獲7艘後續艦。

不過，根據政府採購網今日發布的決標公告，原定執行至2028年8月底「水下技術運用評估」一案，將展延至該年12月31日才結束，總預算則自3000萬元大幅增加至1億9500萬元，預料此案將延續現有的合作案，確保海軍各項工作順遂。

【看原文連結】

更多自由時報報導

羅智強爆料：高金素梅住家傳出上午被搜索

黑鷹能「無人」飛、AH-1Z可打370公里 輝煌不再的攻擊直升機找生路

殺不完也得打 烏軍喊「每月殲敵5萬」 外媒：俄軍傷亡破120萬

C-130H性能提升案報價翻倍空軍不當冤大頭！ 改購10架C-130J新機

