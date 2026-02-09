助扣件業迎戰關稅 龔明鑫南下座談提4大輔導措施

（中央社記者曾筠庭台北9日電）因應美國關稅與國際經貿環境變化，經濟部長龔明鑫今天南下主持扣件產業座談會，與9家扣件業者面對面交流，聽取業界對美國關稅、海外通路布局等議題的意見，並提出成立輔導團、加碼補助資源、提升產品附加價值和強化全球行銷布局等4大輔導措施，協助產業提升競爭力、因應新局。

經濟部今天發布新聞稿指出，龔明鑫在致詞時表示，過去一年全球政經局勢震盪，產業面臨不少挑戰，但在業界共同努力下，整體經濟表現仍優於預期，目前多數產業已適用15%關稅條件，扣件產業仍受美國鋼鋁232條款影響，適用50%關稅，但與主要競爭對手處於相對平等的競爭基礎，政府仍將持續與美方溝通，爭取更有利的關稅待遇。

廣告 廣告

龔明鑫也說明，針對去年9月3日舉辦的扣件產業座談會中，公會與業者提出的各項建言，經濟部已逐步推動相關措施，並陸續展現階段性成果。

經濟部產業發展署署長邱求慧於會中簡報指出，經濟部目前已加碼推動4大輔導措施，首先，成立「扣件產業輔導團」，由專責團隊協助企業導入人工智慧（AI）應用與低碳轉型，並強化輔導團AI能量，開發扣件產業專屬AI模組。其次，加碼研發補助資源，結合汰舊換新補助，協助業者導入高效設備，推動技術研發與升級。

邱求慧表示，第3項措施是協助業者切入汽車、航太等高階應用領域，並輔導取得國際認證，提升產品附加價值，第4項則是強化全球行銷布局，透過在德國科隆五金展、日本DIY展設立「台灣館」，以國家隊形象推廣台灣製造（MIT）品質，協助業者拓展海外市場。

針對業者關切的金流問題，龔明鑫指出，政府將持續秉持「雨天不收傘」原則，只要業者有需求，皆可透過「馬上辦服務中心」專線0800-280-280諮詢，協助企業度過關鍵時期。

龔明鑫最後感謝與會業者提出建言，並感謝高雄市長陳其邁及多位立法委員服務處代表出席支持。龔明鑫強調，經濟部將持續扮演產業夥伴角色，以具體行動協助企業因應國際變局，落實政府與產業站在一起的承諾。（編輯：楊凱翔）1150209