助提升毒駕第一線執法量能 企業母子檔捐中壢警千組唾液快篩

旺進、增旺2公司至中壢警分局捐贈1000組「唾液快篩七合一試劑」。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕警政署為有效打擊吸食毒品後駕車(毒駕)案件，去年11月19日正式公告施行「毒品唾液快篩試劑檢測」的執法策略，由於唾液快篩試劑造價不菲，桃園市議會議長邱奕勝、議員謝美英今(9)日協同旺進、增旺股份有限公司至中壢警分局捐贈1000組「唾液快篩七合一試劑」，以協助警方加強取締施用毒品駕駛、守護市民安全。

中壢警分局長林鼎泰指出，施用毒品後駕駛交通工具對公共安全危害甚鉅，中壢警分局去年度共查獲毒駕241件，今年度也已經查獲28件，部分案件更是已經發生交通事故。

其中，去年12月24日平安夜，警方於中壢區中央西路、大同路口執行攔查勤務時，發現一輛自小客車行車搖晃，55歲鄭姓男子拒絕攔查後加速逃逸，沿途衝撞警車並波及其他民間車輛，最終一路逃逸至中壢警分局門口，遭優勢警力圍捕破窗逮捕，警方於車內查獲海洛因及安非他命殘渣袋，並經唾液初步篩檢呈毒品陽性反應。

另於今年1月18日，中壢區龍慈路發生交通事故，48歲翁姓男子疑似毒駕，追撞前方2輛小貨車後棄車逃逸，所幸由受害車主及熱心民眾協助即時攔下，警方於車內查獲海洛因、安非他命及依托咪酯，經唾液採檢同樣呈毒品陽性反應。

林鼎泰強調，毒品會嚴重影響人的判斷力與反應能力，一旦駕駛交通工具上路即成為不定時炸彈，對用路人生命安全構成重大威脅；唾液快篩試劑可協助警方於第一時間進行初步篩檢，有效提升執法效率，強力執法遏止毒駕犯罪。尤其今晚10點起至22日晚上12點止，為「115年加強重要節日安全維護」期間，警方為維護春節期間交通安全，將持續加強取締毒駕行為，並結合科技輔助與優勢警力，主動攔查潛在風險，防止憾事發生。

旺進、增旺股份有限公司長期深耕地方，除本業專營氣密隔音窗、百葉窗等門窗玻璃安裝工程，亦持續投入各項公益行動，長年支持警政及消防工作，積極回饋社會、守護公共安全。此次捐贈是由增旺股份有限公司負責人劉文欽與其母親劉徐竹妹共同促成，母子攜手以實際行動支持警方防制毒品駕駛，邱奕勝、謝美英到場見證，協同企業家庭展現關懷社會、守護市民用路安全的責任與溫度。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

