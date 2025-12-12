助攻亞資中心 金管會修正鼓勵投信躍進計畫

（中央社記者蘇思云台北12日電）推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會今天修正鼓勵投信躍進計畫，在適用所有投信的門檻指標中，把計算境外銷售基金的認列範圍也納入OBU跟OSU，並把參與發行TISA新增作為具體績效貢獻項目之一，業者明年6月申請時就適用新版門檻措施。

金管會為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，發布「鼓勵投信躍進計畫」（躍進計畫），其中針對所有投信跟中小型投信有不同門檻條件，如果可以滿足相關門檻，才能適用獎勵措施，如業者可選擇放寬每次送審的投信基金檔數或選擇審查時間縮短等，今年共3家投信獲優惠措施。

金管會證期局官員解釋，相關計畫目的是希望可以幫助台灣成為亞洲資產管理中心，這次修正證券投資信託事業鼓勵措施（鼓勵投信躍進計畫），主要針對投研能力、國際布局及人才培育等3面向進行細部調整，新制即日生效，業者明年6月申請時就會適用新版門檻內容。

針對所有投信的條件，官員說明修正細部門檻如下，一是業者到境外進行基金銷售總額，計算範圍本來不含國際金融業務分行（OBU）及證券國際業務分公司（OSU），現在也把OBU跟OSU銷售業績納入。

二是業者操盤基金每年複委任或委託海外顧問的實際比率，應逐年下降，最後比例原為不能超過手上操盤基金數目的1/10，修正為不超過1/3。官員說明，考量業者委託他人後還是可以持續跟國外機構學習，也對自身操作能力有幫助，因此最終比例有所放寬。

三是人才培育條件的內容，如果國內外集團母公司協助投信事業培訓核心資產管理人才，而且成效顯著，也可以視為達成人才培育指標。

四為強化投信投入退休理財商品誘因，把投信多參與發行台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）方案新增納入為「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」之一。（編輯：楊蘭軒）1141212