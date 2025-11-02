助攻台商北美布局 玉山達拉斯代表處開業

因應對美投資加速熱絡，前進美國已成為現在進行式，玉山銀行持續深化北美布局，繼2000年於洛杉磯設立第一家海外分行後，玉山達拉斯代表人辦事處於10月15日正式開業，並於10月30日舉行開業晚宴，進一步擴展北美金融服務網路，打造便利跨境金融平台。

玉山金控董事長黃男州親自前往達拉斯舉辦開業晚宴，並由玉山合唱團獻唱，帶來美好音樂饗宴。達拉斯副市長Jesse Moreno、美國聯邦眾議員Pete Sessions與Marc Veasey、駐休士頓臺北經濟文化辦事處處長蕭伊芳、達福地區台灣商會、美國在地企業及台商代表均親臨會場，共同慶賀玉山在北美的新篇章。

Jesse Moreno表示，達拉斯-沃斯堡都會區為全美第四大都市區，快速成長動能來自企業與家庭的大量移入，使達拉斯成為全美企業總部設立成長最快的城市，自1996年起，臺北與達拉斯兩座城市在經貿與文化領域持續深化交流，感謝玉山銀行選擇達拉斯作為新據點。

蕭伊芳也期勉，玉山銀行此次在達拉斯設立據點，不僅展現臺美，特別是與德州之間深厚且蓬勃發展的經貿關係，也彰顯當地市場巨大潛力，未來將能在全球金融網路中發揮重要作用。

玉山達拉斯代表人辦事處的成立，將有助於掌握在地商情，偕同洛杉磯分行提供當地顧客更即時、完善的金融服務，並進一步串聯臺灣及海外11個國家地區35個據點的服務平台，滿足跨境顧客多元的金融需求，更有效協助台商供應鏈布局美國市場。

玉山銀行表示，未來將持續深化北美服務網絡，打造更加靈活且專業的跨境金融平台，助力顧客穩健成長、開拓更寬廣的國際版圖，成為顧客海外發展的最佳靠山。