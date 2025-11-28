助攻台商布局 海基會將赴星國與會亞總會議

（中央社記者李雅雯台北28日電）亞洲台灣商會聯合總會將於12月上旬在新加坡召開理監事聯席會議，海基會規劃出席。海基會副秘書長黎寶文表示，致力於為在陸台商搭建布局橋梁，赴星國與會相關細節籌劃中。

海峽交流基金會（海基會）28日下午召開背景說明會，由黎寶文主持。

據亞洲台灣商會聯合總會（亞總）發布，亞總第33屆第2次理監事聯席會議將於12月9至11日在新加坡召開。

黎寶文表示，海基會致力於為在陸台商與世界各地台商搭建交流、互動橋梁。在美中競爭背景下，在陸台商對於未來感到不確定性，加上中國大陸內部經濟環境變化，在陸台商經營策略轉往多角化、多元化布局，期望分散風險。

廣告 廣告

他說，海基會過去兩年與亞總保持密切聯繫，這次也援例接獲邀請，規劃前往新加坡參加亞總理監事聯席會議，擬由海基會董事長吳豊山、海基會秘書長羅文嘉率團前往，這是目前暫定狀態，尚待最後拍板，與會台商名單也在確認中。

黎寶文提到，去年海基會也有在馬來西亞吉隆坡參加亞總理監事聯席會議，在陸台商對於有這樣的交流、互動契機感到「很不錯」；亞總也很高興有這樣的機會接觸在陸台商，有契機拓展、尋求合作夥伴；海基會樂於持續扮演搭橋角色。

他強調，亞總熟悉東南亞區域投資與經營優勢，可以提供在陸台商拓展業務或擴張版圖的協助。協助在陸台商多角化、多元化布局，達到產業鏈轉移、分散風險目的，這是海基會與政府相關部門共同的目標。

黎寶文坦言海基會這趟可否順利前往新加坡參與亞總理監事聯席會議仍有變數。他說，海基會出席人員名單尚在確認中，「這畢竟是到另外一個國家去，這也牽涉另外一個國家是怎麼樣思考的」。

羅文嘉去年在馬來西亞吉隆坡出席亞總理監事聯席會議。會後公開行程報告提到，中國大陸持續打壓台灣外交與國際生存空間，據悉馬國政府由於中國大陸大使館壓力，該次亞總活動開幕式會場被要求不得展示國旗、取消唱國歌等程序。（編輯：楊昇儒）1141128