助攻婦女創業與社福發展 高市社局攜手永齡基金會搭圓夢平台

為支持婦女創業圓夢並強化社福團體量能，高市府社會局於卅日在婦女館舉辦「一一五年婦女服務資源分享會」，攜手財團法人永齡教育慈善基金會共同辦理，期盼透過公私協力，為高雄在地的婦女與社福夥伴注入強大發展動能。(見圖)

社會局今(卅一)日說明，政府致力於建構支持網絡，感謝永齡基金會看見南台灣的需求，願意將寶貴的資金與輔導資源帶進高雄；透過這次「資源整合、在地對話」的合作模式，社會局扮演橋梁角色，將民間的愛心精準對接給需要的在地團體與婦女，期許發揮「一加一大於二」的加乘效應，共同打造高雄成為婦女圓夢的友善城市。

永齡基金會分享兩大支持計畫，針對經費需求迫切的微型、中小型社福機構，帶來了「永齡社福加油站」計畫，提供最高新台幣五十萬元的補助資源，協助團體解決營運難題，讓在地服務走得更穩健；而在婦女培力方面，有「媽媽築夢家」徵件計畫，提供個人組十萬元、團體組三十萬元的築夢金，並結合專家諮詢與市集通路，全方位支持想要兼顧家庭與事業的女性勇敢追夢。

同時也邀請「簡碳股份有限公司」執行長馬莉文及「御巧可可巧克力坊」負責人劉木蓮分享獲獎經驗，她們以自身故事詮釋了「HER」（Health身心健康、Empowerment培力增能、Redefinition重新定位）的核心精神，展現女性如何善用外部資源，從家庭照顧者蛻變為具有經濟產值的創業家，為在場婦女帶來極大的鼓舞。

除了永齡基金會分享外，社會局亦在會中說明「一一五年婦女培力計畫」，提供完整的社區培力課程與申請資訊，為婦女團體躍升指引方向；也分享「從陪伴到實現」的實務成果，展現公部門如何透過長期且細緻的社工陪伴，協助弱勢婦女走出困境、重獲新生。

高雄市婦女館長期致力於規劃多元的女性成長與培力課程，是婦女在不同人生階段探索自我、實踐夢想的重要基地；歡迎民眾持續關注「高雄市政府社會局婦女館」臉書粉絲專頁，或撥打洽詢專線○七-三九七九六七二，掌握最新活動資訊，在這裡找回屬於自己的力量與感動。