助攻川普！普丁稱格陵蘭歸誰管不關我事 掐指一算「行情值316億」



美國總統川普推動取得格陵蘭主權，引爆歐美關係緊張之際，俄羅斯總統普丁21日首度公開表態，稱俄國毫不關心格陵蘭發生什麼事情，稱這是華府與丹麥要自行解決的事，還公開估算格陵蘭價值約10億美元。此番言論釋出的訊號，即俄羅斯不會反對川普試圖掌控格陵蘭的行動。

美國總統川普試圖強取豪奪格陵蘭，雖然會對俄羅斯在北極的勢力造成影響，但一方面俄羅斯本身就在北極地區擁有主導地位，另一方面川普此舉反而擴大歐美關係裂痕，讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對整件事抱持幸災樂禍的態度。

廣告 廣告

川普21日在瑞士達沃斯論壇發言時，除了說自己不會動用武力奪取格陵蘭，也收回先前以關稅威脅歐洲各國允許美國購買格陵蘭。他暗示，關於格陵蘭爭議，談判已有進展。

普丁：我們毫不關心格陵蘭

普丁21日首次就此議題公開表態，「格陵蘭發生什麼事，完全不是我們關心的問題」，應由美國與丹麥自行解決。此番言論釋出的訊號，即俄羅斯不會反對川普試圖掌控格陵蘭的行動。

他說，「順帶一提，丹麥總是以殖民地的方式對待格陵蘭，對它相當嚴苛，甚至可以說是殘酷。但那完全是另一回事了，而現在幾乎也沒有人對此感興趣。」

普丁：格陵蘭價值大約10億美元

普丁回顧說，俄羅斯在1867年以720萬美元將阿拉斯加賣給美國，而丹麥則在1917年把維京群島賣給華府，這些都為類似的土地交易立下先例。

普丁表示，若以阿拉斯加當年的售價為基準，並考量通膨、格陵蘭面積更大，以及金價變化，從丹麥手中購買格陵蘭可能需要花費10億美元（約316億元台幣），並認為華府負擔得起，「我想他們會自行解決這件事。」

俄外長：格陵蘭並非本來就是丹麥的一部份

川普先前暗示莫斯科對格陵蘭抱有野心，雖然俄羅斯對此感到不滿，但在批評時又刻意不直接批評川普，還暗示俄國同情他的主張。

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）20日表示，格陵蘭這座資源豐富，且已有美國軍事存在的巨大島嶼，並非丹麥「本來的一部份」（a natural part）。

更多上報報導

川普政府力拚年底前古巴政權更迭 積極在哈瓦那挖牆腳安插內鬼

香港支聯會「悼念六四」煽動顛覆政權案開審 3被告最高恐判10年徒刑

川普為何盯上格陵蘭？ CNN解密北極爭霸戰：俄卡位軍事基地又吞融冰紅利