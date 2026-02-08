助攻年終大掃除！3M限量開運小馬菜瓜布掀起討論熱度

記者/葉佳欣報導

迎戰農曆新年大掃除，清潔工具也要很有趣！全球居家清潔品牌3M百利今年出奇招，在年前推出的公關禮盒，可以看到社群上引起高度討論的「限定款馬造型菜瓜布」，以超萌外型與開運寓意搶攻主婦與小資族的目光，禮盒中包含了三款實用又有趣的小物。分別是：百利小馬菜瓜布，應景造型讓人愛不釋手；百利茄芷袋，濃厚台灣傳統風味的環保手提袋，完美結合了百利國民菜瓜布給人的印象；百利紅包袋，充滿創意巧思的馬上好運、馬上發，充滿濃濃年節氣氛。

3M百利推出「馬上煥新」限量年節組合，包含小馬造型菜瓜布、茄芷袋和紅包袋，為年終大掃除增添趣味儀式感。圖/3M提供

這次特別跨界與恆隆行代理的英國設計型生活用品品牌Joseph Joseph合作，也為這次百利年節公關禮盒帶來了活潑氣氛。Joseph Joseph是以設計思維出發，重新定義日常廚房與居家用品的創新品牌，產品巧妙將創新設計、現代風格和獨特的色彩運用相結合，專注於消費者的整體使用體驗，為他們創造出既美觀又實用的產品。Joseph Joseph Chop2Pot系列輕鬆倒砧板，獨特的一握摺疊設計，能輕鬆將食物倒入鍋中。

3M百利公關禮盒特別跨界合作，加入Joseph Joseph Chop2Pot輕鬆倒砧板，將3M的高效清潔融合英國居家美學元素。圖/3M提供

在台灣平均每秒就賣出一片，穩坐銷售冠軍的3M百利菜瓜布，幾乎是每個廚房的標配！它之所以被稱為「國民菜瓜布」，是因為擁有二倍以上的清潔效率，耐用度極高，刷起來省時又省力。

限量小馬造型菜瓜布與馬年主題紅包袋細節滿滿，搭配開運紅盒包裝，象徵掃除舊汙迎接好運。圖/3M提供

小綠菜瓜布富含特殊金鋼砂，能快速瓦解鍋具焦垢與爐台重油汙，是處理頑垢的必備利器。而小黃菜瓜布則專為玻璃與精緻餐具設計，無金鋼砂配方確保不傷表面，搭配海綿起泡力極強，可以輕鬆深入縫隙清潔。

【家樂福通路限定】滿額就送限量驚喜

想要獲得這款「馬」造型菜瓜布嗎？即日起只要前往全台家樂福（Carrefour）購買3M百利指定產品滿299元，可獲得馬年菜瓜布一只，送完為止。

即日起於家樂福購買3M百利指定產品滿299元，即可獲贈馬年限定菜瓜布一只，讓新年的清潔工作馬上有動力。圖/3M提供

3M百利馬年「馬上煥新」活動，即日起至2026/2/28，購買3M商品單品滿299元，即可登錄發票參加月月抽活動。詳情請見活動官網：https://feversocial.com/45820/37021。

準備具備節慶氣息的清潔用品，減輕大家年前掃除的壓力。讓打掃不再是累人的苦差事，而是充滿開運氛圍的儀式感。