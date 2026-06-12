助攻會考選填志願 新北「AI升學輔導教練免費」輔導

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《圖說》新北市教育局全國首創推出「AI升學輔導教練」服務記者會合影，中為教育局長張明文。〈記者葉柏成攝〉

【記者葉柏成／新北報導】國中教育會考成績公布後，志願選填進入關鍵階段！新北市教育局全國首創推出「AI升學輔導教練」（網址：https://unews.ai/）服務，自6月5日會考成績單寄送後至6月30日志願選填截止前，透過線上平台免費提供全市2萬8,930名國九學生及家長即時、個人化升

教育局長張明文表示，志願選填不只是依據考試分數排序，更需綜合考量學生性向、學校特色、課程規劃、交通距離及超額比序等因素。為減輕學生與家長蒐集及理解升學資訊的負擔，教育局結合大學問網站、國立宜蘭大學及蓋亞資訊，共同建置AI升學輔導公共服務，並導入Google Cloud技術支援，提供更便利且精準的升學資訊查詢與諮詢服務。

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《圖說》教育局長張明文表示，「AI升學輔導教練」可即時、個人化升學諮詢，協助學生依據興趣、能力與未來發展方向，找到最適合的高中職或五專進路。〈記者葉柏成攝〉

他指出，此次推出AI升學輔導教練，也是新北市推動「AI ALL IN」教育藍圖的重要成果，希望透過科技工具協助學生探索生涯方向，在升學決策的重要時刻獲得即時且可靠的支持，讓每位學生都能做出最適合自己的選擇。

張明文進一步說明，「艾老師AI升學輔導教練」整合適性選校、超額比序積分試算、通勤規劃及獎助學金資訊等功能，協助學生了解普通高中、技術型高中及五專等不同升學管道的特色與差異，同時掌握各校課程規劃、辦學特色及專業群科發展方向。系統也可依據學生會考成績、興趣性向及就學需求，提供個人化志願選填建議。

《圖說》新北市「AI升學輔導教練」服務記者會來賓合影。〈記者葉柏成攝〉

他強調，為鼓勵學生在地就學，新北市持續推動獎助學金制度。凡設籍新北市且畢業於新北市國中的學生，錄取就讀新北市立高中或技術型高中，並符合教育會考成績標準者，最高可獲30萬元獎學金。

另針對低收入戶、失業勞工及身心障礙人士子女與身心障礙學生，每學期提供5,000元助學金補助。未來將持續整合升學輔導、在地就學及AI科技資源，完善學生適性發展支持網絡，協助學生依興趣與能力適性發展、安心升學。

《圖說》教育局「AI升學輔導教練」服務記者會啟動儀式。〈記者葉柏成攝〉

大學問網站執行長魏佳卉表示，AI升學輔導教練整合歷年招生名額、錄取標準及比序規則等重要資料，將複雜的升學資訊轉化為清楚易懂的選校建議。

國立宜蘭大學校長陳威戎指出，團隊負責研發RAG知識檢索架構，整合招生簡章、課綱文件、學校資料及通勤資訊等內容，提升AI回覆的準確度與參考價值。

蓋亞資訊執行長吳炳鈞表示，系統採用Google Cloud企業級架構，可支援大量學生與家長同時使用，並兼顧資訊安全與服務穩定性。