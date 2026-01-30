助攻華亞園區產業鏈 崇越集團拿下13.3億元統包工程打造再生水

崇越科技旗下建越科技成功標得桃園市政府「文青水園再生水統包工程」今舉行動土典禮。崇越提供



繼打造桃園 A7 站「全台最美水資中心」後，崇越科技旗下環保工程事業—建越科技，標得桃園市政府「桃園市龜山區文青水園再生水統包工程」，今（1/30）日舉行動土典禮，預計2027年中起正式供水，屆時每日 5300 噸的穩定水源，將優先供應予華亞科技園區內廠商使用。

建越科技建置此再生水統包工程及15 年代操作維運總承攬金額為新台幣 13.3 億元，今天動土典禮邀請內政部部長劉世芳、桃園市市長張善政、桃園市政府水務局局長劉振宇共同見證。

完工後，建越科技可將文青水園水資源回收中心經生物脫氮程序（AO）與薄膜生物反應系統（MBR）等污水處理流程處理後之放流水，進一步透過高階過濾設備產製為再生水，提供鄰近的華亞園區廠商營運所需再生水的品質與長期供水的穩定性。

崇越集團表示，此案不僅延續「全台最美水資中心」的優異建設實績，更象徵集團從污水處理正式邁向「再生水產製」的高階水資源循環階段，為鄰近的華亞科技園區及半導體產業鏈穩定供水提供強力後援。

華亞科技園區內半導體大廠林立，包括艾司摩爾、穩懋、美光等科技大廠進駐，對於供水穩定性有極高要求。根據桃園市政府水務局2017年統計數據，直至2031年開發中的工業用水戶每日尚有 13,601 噸缺口。

崇越集團副董事長暨崇越科技永續長賴杉桂指出，崇越不僅是半導體關鍵材料及設備整合服務供應商，更致力於成為「環保綠能事業的領導廠商」。從半導體廠的純水系統、工業廢水處理，到現在的大型民生再生水中心，正透過技術整合，協助台灣產業解決水資源短缺的結構性問題。

