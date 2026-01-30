助攻華亞園區產業鏈 崇越集團拿下13.3億元統包工程打造再生水
繼打造桃園 A7 站「全台最美水資中心」後，崇越科技旗下環保工程事業—建越科技，標得桃園市政府「桃園市龜山區文青水園再生水統包工程」，今（1/30）日舉行動土典禮，預計2027年中起正式供水，屆時每日 5300 噸的穩定水源，將優先供應予華亞科技園區內廠商使用。
建越科技建置此再生水統包工程及15 年代操作維運總承攬金額為新台幣 13.3 億元，今天動土典禮邀請內政部部長劉世芳、桃園市市長張善政、桃園市政府水務局局長劉振宇共同見證。
完工後，建越科技可將文青水園水資源回收中心經生物脫氮程序（AO）與薄膜生物反應系統（MBR）等污水處理流程處理後之放流水，進一步透過高階過濾設備產製為再生水，提供鄰近的華亞園區廠商營運所需再生水的品質與長期供水的穩定性。
崇越集團表示，此案不僅延續「全台最美水資中心」的優異建設實績，更象徵集團從污水處理正式邁向「再生水產製」的高階水資源循環階段，為鄰近的華亞科技園區及半導體產業鏈穩定供水提供強力後援。
華亞科技園區內半導體大廠林立，包括艾司摩爾、穩懋、美光等科技大廠進駐，對於供水穩定性有極高要求。根據桃園市政府水務局2017年統計數據，直至2031年開發中的工業用水戶每日尚有 13,601 噸缺口。
崇越集團副董事長暨崇越科技永續長賴杉桂指出，崇越不僅是半導體關鍵材料及設備整合服務供應商，更致力於成為「環保綠能事業的領導廠商」。從半導體廠的純水系統、工業廢水處理，到現在的大型民生再生水中心，正透過技術整合，協助台灣產業解決水資源短缺的結構性問題。
更多太報報導
「眾量級」財務糾紛調解30分鐘無共識 Andy：張家王家一人一半
WBC》讚12強奪冠感動台灣 卓榮泰赴國訓激勵士氣頒20萬加菜金
政大男遭丟包魂斷台64線！他轟「制度殺人」喊話交通部修法：打破平台免責金牌
其他人也在看
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 13則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
傳吃下百億台系記憶體大單！這「電通飆股」4天爆噴近44% 今一度觸漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體通路廠擎亞（8096）近期傳出拿下台灣重量級晶圓代工廠的大型記憶體訂單，金額上看百億元，主要用於該晶圓代工廠各廠...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2則留言
《台北股市》鴻海何時動？聯發科進出價 老手全說了
【時報-台北電】Google TPU對聯發科(2454)大進補，投資人要如何進場買？分析師許博傑心法大公開，直言現在要撿1400元的聯發科是妄想，要嘛跌順著10日線，要嘛在星期一(1/26)的缺口、約1630元到1700元之間撿；至於在220元附近徘徊許久的鴻海(2317)何時能漲？他認為農曆年前黃仁勳來吃尾牙、台積電(2330)漲不動時，就換鴻海上場。 瑞銀日前發布看台股金馬年指數高點報告，將今年底加權指數高點目標調升至36,595點，比較樂觀的版本是挑戰3萬8000點，看好的12檔股票包含台積電、聯發科、世芯-KY、矽力*-KY、鴻海、廣達、台達電、嘉澤、奇鋐、旭隼、貿聯-KY及中信金。 許博傑在「鈔錢部署」表示，台積電距離2千元還剩約200元空間，以1元約8點計算，台股指數就是33600到34000點，這還不包含聯發科、台達電、鴻海、廣達、中信金等權值股，一旦納入後，35000、36000並非不可能。 「不敗教主」陳重銘指出，現在大盤約3萬2千點，等於還會再上漲4600點~6000點，由於台積電占大盤44%，預估台積電會貢獻3000點~4500點。以台積電上漲1元貢獻大盤7.5點時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 2則留言
外資驚呼台積3字頭
里昂證券指出，先進製程產能從投資到實際量產所需時間正在拉長，台積電得益於定價改善與毛利率上行趨勢，評價面將愈來愈與輝達靠攏，把推測合理股價一口氣拉上史無前例、令市場驚呼連連的3,030元，甚至隱含台股飛越4萬點期待。工商時報 ・ 1 天前 ・ 9則留言
關稅15%台積電恐變美積電？TSMC大咖一句神比喻：媽祖分靈 台人秒懂
台美對等關稅協議達成降至15%，台灣方承諾企業赴美投資2500億美元及政府信用擔保2500億美元，換取15％稅率不疊加及232條款最惠國待遇。台積電元老、前副總經理陳健邦直言，台積電到美國投資並不會被掏空，更像「媽祖分靈」，神比喻讓眾人大讚。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 10則留言
護國神山又贏了！台積電奪全球非美科技公司榜首 10家台企入列前50大
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導印度科技媒體AnalyticsInsight盤點全球50大非美國科技公司，分析這些企業的影響力，其中排名第一的是台積電（2330），另有...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
法說變法會！聯電早盤「亮綠燈」、逾2萬張排隊等賣 世界先進也被打跌停
[Newtalk新聞] 昨（28）日法說會剛落幕的聯電（2303），今（29）日股價卻亮了「綠燈」。早上以 70.3 元開出後，隨著賣壓湧現，開盤 30 分鐘左右慘被打入跌停板，股價鎖死在 68.4 元，成交量逾 24.6 萬張，另有 2.1 萬張排隊等著賣；另一家世界先進（5347）同樣也跌停演出，報在 147 元、成交量逾 3.8 萬張，有 4,500 張等著賣。 聯電公布去（2025）年第四季營收 618.1 億元，年增 2.4%，且晶圓出貨量年增 12.3%，美元營收較前一年成長 5.3%。毛利率維持在 30.7% 的水準；稅後純益 100.6 億元，季減 32.9%、年增 18%，單季每股盈餘（EPS）0.81 元；全年累計獲利 417.16 億元、年減 11.6%，每股盈餘（EPS）3.34 元，表現符合預期。 聯電總經理王石指出，儘管多數市場需求仍溫和，但晶圓出貨量維持平穩。且受惠於 22 奈米產品組合優化有成，營收季增 31% 創歷史新高；展望 2026 年，將全力衝刺先進封裝與矽光子（CPO）技術，以因應 AI、網路通訊及車用電子對高效能運算（HPC）不斷演進的需求。新頭殼 ・ 1 天前 ・ 24則留言
台股歷年2月旺 ETF搶賺紅包行情
時序即將進入2月，據投信統計資料顯示，近十年歷年2月台股平均表現都是正報酬，其中大盤平均上漲1.69％，OTC指數平均上漲3.27％表現出色，投信法人表示，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍有不錯投資機會，不過個股波動性大，建議可以主動式台股ETF布局。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
Meta大增資本支出 信驊、創意等台廠嗨
臉書母公司Meta公布最新財報及2026年營運展望，再度釋出對AI基礎建設的強烈投資訊號，資本支出大幅上修，顯示持續加碼自建AI資料中心與自研晶片布局。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
〈美股盤後〉Fed維持利率不變 標普曾短暫升破7000點 那指連六紅
標普 500 指數週三 (28 日) 觸及重要里程碑，盤中首度升破 7000 點整數關卡，但隨著聯準會維持利率不變、並上修對經濟成長的評估，該指數隨後回落。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈美股盤後〉微軟暴跌近10% 軟體股一片慘跌 標普那指齊收黑
交易員消化科技巨頭財報與聯準會利率決策，美股主指週四 (29 日) 多承壓收黑，微軟財報發布後暴跌近 10%，道瓊勉強收紅。比特幣下跌逾 5%，觸及近兩個月來的低點。蘋果週四盤後財報釋利多，股價聞訊上揚。鉅亨網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
這是可以免費看的！想賺錢看過來 2026「8大財富預言」
鉅亨買基金AUM突破1,200億元，近三年成長1.34倍，總經理張榮仁指出，致勝關鍵在於從「賣商品」轉型為「拼系統」，帶動千萬級客戶大增24%。展望2026年，投資長羅瑤庭預測AI需求強勁、無泡沫，並點名國防、太空與能源為新興顯學，建議投資人核心配置美股科技與台灣市場。平台更推出「美國景氣雷達」助攻決策，未來將深化智能化與AI服務，展現其在ETF熱潮下逆勢突圍的強大爆發力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
專家：防禽流感避免吃未熟蛋 案例場人員當心發燒
（中央社記者沈佩瑤台北28日電）台中發生蛋雞場隱匿禽流感疫情，恐有問題雞蛋流入市面，目前無證據顯示會人傳人，醫界人士提醒，民眾不用恐慌，但要避免食用生禽肉或未全熟蛋品，曾在病例場或接觸不明病死雞的民眾如發燒或有呼吸道症狀，建議要儘速就醫。中央社 ・ 1 天前 ・ 1則留言
車美仕深化國際、海外表現亮眼，2025年合併營收142億元創新高
和泰集團旗下的車美仕是日本豐田汽車在台灣唯一授權的正廠汽車用品公司，近年持續擴大全球市場布局。2025年全年合併營收達新台幣142億元，較前一年再創歷史新高，展現其在汽車用品研發、系統整合及客戶服務領域的長期深耕成效。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 264則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 55則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 93則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 369則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 42則留言