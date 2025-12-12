助攻觀光 雲林麥寮3處公有停車場電動車充電站上線

〔記者黃淑莉／雲林報導〕麥寮鄉公所率雲林縣20鄉鎮市之先，在鄉內3處公有停車場建置電動汽車充電站，即日起啟用，不分快充、慢充每度8元，啟用試辦即日起至12月17日免費充電。

麥寮鄉長許忠富前幾年開電動車到北部，因為出發前忘記充電，開到半途電量不足，找不到充電站，整個行程全亂套，他說，有沒電「顧路」的經驗，他更能感受車主在車子快沒電找不到充電站的焦慮。

許忠富指出，越來越多人駕駛電動汽車，加上這幾年縣府積極推動台61線沿線麥台四口(麥寮、台西、四湖、口湖)觀光，遊客人數有顯著成長，因沿海大眾運輸工具不足，多數遊客都自己開車，但沿海目前只有台61線口湖休息站有充電站，為讓遊客能在麥寮停留多一點時間，進而在地方消費，設置電動汽車充電站有必要。

廣告 廣告

麥寮鄉公所表示，首波公所自籌700萬元，分別在麥寮鄉公所辦公大樓前停車場、麥寮鄉社教園區停車場及麥寮早市旁的表福路公有停車場等3處公有停車場建置充電站，除表福路停車場配置慢充4槍外，公所及社教園區停車場都設置快充2槍、慢充2槍。

許忠富說，充電收費根據公所所訂定收費辦法，無論快充、慢充每度均為8元，駕駛可依個人停留時間自由選擇，希望透過完善充電設施吸引更多遊客來麥寮，未來將視使用狀況及地方需求，只要符合設置法規及用地，可視情況再增設，另也可考慮在市區搭配縣府MOOVO電動自行車，帶動地方觀光。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣就是國家！百萬業配要求刪5年前這句留言 千萬粉網紅斷然拒絕

屏縣驚傳民眾遭蟒蛇纏住脖子跌倒濺血 路人目睹急報案

北部、東北部明起局部大雨 週末首波冷氣團報到下探10度

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

