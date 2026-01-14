助攻高齡續留職場 勞動部推延後退休指引

勞動部14日公布「勞雇主雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用」參考指引，提及勞雇雙方皆可提出協商，且工作時間、工作地點及工作內容等都可以討論。（林良齊攝）

《勞動基準法》規定，勞雇可以協商強制退休年齡，從65歲再往後延，但對許多雇主而言因過往未有相關經驗因此不願與勞工協商，勞動部14日公布「勞雇主雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用」參考指引，提及勞雇雙方皆可提出協商，且工作時間、工作地點及工作內容等都可以討論。

立法院日前三讀修正《勞動基準法》，並可以由勞雇雙方協商延後退休年齡，據統計，上路近一年的時間約有2萬餘名勞工受惠。但據勞動部調查，勞工預計退休年齡近幾年仍維持於61.2歲左右，並未有明顯變化。

勞動部勞動福祉退休司長黃維琛表示，高齡僱用可分為以原契約繼續僱用、協商延後退休年齡及退休後再僱用等樣態，勞僱雙方可以討論工作時間、工作內容。若是退休再僱用也要新訂契約，中高齡勞工職業安全衛生也要注意，且政府也有提供相關資源鼓勵。

裕隆集團總管理處總監楊芳育表示，目前製造業碰到缺工，原本就會找退休員工討論延後退休年齡等，勞動部的指引與協商實務相輔相成；裕隆汽車稽核室協理階孟月說，在指引推動之前雙方要協商各種細節，有了指引後可以讓協商更順利。

裕隆汽車企業工會理事長羅文男指出，目前已有勞工續留職場邁入第3年，但實務上有勞工想要協商減少工作時間以達周休三日等，期待未來可更多元討論。

