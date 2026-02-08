助攻鳳梨釋迦外銷 台東農改場研發二代清潔機效率大增3.3倍

粉介殼蟲是鳳梨釋迦主要蟲害之一。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕鳳梨釋迦是重要的外銷果品，長期以來在包裝集貨過程中，最令農友與貿易商頭痛的便是「粉介殼蟲」的清除難題。傳統仰賴人工清潔，不僅人力成本沉重，清除效果也常因疲勞或標準不一而出現不穩定的情況。台東區農業改良場研發出「第二代鳳梨釋迦果實清潔機械」，將逐步引進各產地集貨場，確保每一顆外銷的鳳梨釋迦都能維持頂級品質。

這台第二代清潔機的構造展現了精密工藝，特別針對釋迦不規則的外型，設計了新型的彈性夾爪系統，能穩固抓取不同大小的果實。透過精巧的齒輪傳動機構，果實在輸送過程中會持續旋轉，確保每一處鱗目縫隙都能被徹底清潔。在處理程序上，機器整合了高壓清水沖洗、次氯酸水淋洗及高壓氣吹等多重工序，一次性完成除蟲、清潔、殺菌及吹乾等關鍵步驟。相較於過去繁瑣的人工作業，機械化處理後能直接進行套袋包裝，衛生標準與效率皆大幅提升。

在實際作業數據上，這項科技的應用成果極為亮眼。該機械每小時可穩定處理超過1200個果實，且粉介殼蟲的清除率達到完美的百分之百。以一個20呎貨櫃(約9000個果實)的作業量來計算，傳統人工作業需要10名人力耗時7.5小時，但若採用這台第二代清潔機，僅需3名人力在同樣時間內即可完工，整體效率整整提升了3.3倍。

此外，考慮到集貨場的作業空間限制，第二代機械在結構設計上特別走向小型化與穩定化，平整的機體邊緣利於場域內的區域管理與隔離紗網安裝，能有效防止害蟲二次汙染包裝區，完全符合外銷檢疫的實務需求。台東農改場強調，這項研發成果已正式落地推廣，帶動台灣外銷農業的永續發展。

